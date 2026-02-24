Высший совет правосудия поддержал 4 кандидатуры на должности судей Черниговского и Житомирского апелляционных судов

Высший совет правосудия внесет Президенту Украины представление о назначении четырех судей в апелляционные суды Чернигова и Житомира

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

24 февраля 2026 года Высший совет правосудия изменил повестку дня заседания, и первым вопросом стало рассмотрение материалов относительно внесения Президенту Украины представлений о назначении судей на должности в апелляционные суды.

При рассмотрении кандидатуры Куденьчука Алексея Андреевича на должность судьи Житомирского апелляционного суда Высший совет правосудия установил, что кандидат ранее работал в правоохранительном органе, уволился по семейным обстоятельствам, после чего осуществлял адвокатскую деятельность. Кандидат сообщил о готовности работать в условиях значительной нагрузки, сменить место жительства, а также отметил, что имеет отсрочку от мобилизации на основании установленной инвалидности III группы. По результатам рассмотрения Высший совет правосудия единогласно принял решение внести Президенту Украины представление о его назначении.

Рассматривая вопрос о назначении Луговца Александра Анатольевича на должность судьи Черниговского апелляционного суда, Высший совет правосудия установил, что он работает судьей более 19 лет. Члены Совета задавали вопросы относительно его предыдущей деятельности, возможных самоотводов, участия в рассмотрении дел с участием сестры, а также источников происхождения имущества его родителей. Кандидат пояснил, что не имеет отношения к указанной недвижимости, а средствами для ее приобретения были доходы родителей и финансовая помощь сестры, которая работает адвокатом. По результатам голосования Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины представление о его назначении (14 — за, 3 — против).

Следующим Высший совет правосудия рассмотрел кандидатуру Олефир Аллы Александровны на должность судьи Черниговского апелляционного суда. Кандидатка принимала участие в заседании в режиме онлайн. Высший совет правосудия сообщил, что она имеет более 9 лет стажа работы в должности судьи.

Кандидатка предоставила пояснения относительно несвоевременного рассмотрения 13 дел, отметив, что отложение происходило по объективным причинам. Также она прокомментировала вопрос недекларирования объектов, в которых ранее проживала, признав допущенные нарушения.

Отдельно обсуждались обстоятельства уголовного производства, в котором кандидатка фигурирует как свидетель в период работы помощником судьи. Речь шла о якобы осуществлении судьей телефонного звонка стороне процесса с предложением неправомерной выгоды с телефона Аллы Олефир Александровны. Кандидатка категорически опровергла эти обстоятельства, отметив, что ее телефон не осматривался, а сведения, изложенные в обвинительном акте, считает недостоверными.

Также члены Совета обратили внимание на эпизод, когда кандидатка выходила к участнику процесса на улицу для предоставления информации о судебном решении, пояснив, что действовала по указанию судьи с целью не допускать посторонних лиц в его кабинет.

Кроме того, члены Совета задали вопросы относительно пользования автомобилем, который принадлежит судье. Кандидатка пояснила, что автомобиль был приобретен ее матерью за средства от продажи недвижимого имущества и подарен ей. Также поднимался вопрос о совместном доме.

По результатам обсуждения Высший совет правосудия принял решение объявить перерыв в рассмотрении данного вопроса для дополнительного выяснения обстоятельств и проверки информации.

Следующим вопросом Высший совет правосудия рассмотрел кандидатуру Разгуляевой Александры Владимировны на должность судьи Черниговского апелляционного суда, которая имеет стаж более 12 лет работы в должности судьи. Члены Совета поинтересовались мотивацией участия кандидатки в конкурсе и ее готовностью работать с учетом семейных обстоятельств. Кандидатка сообщила, что настроена на длительную и продуктивную работу на должности судьи.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия единогласно принял решение внести Президенту Украины представление о назначении Разгуляевой Александры Владимировны на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

Следующим вопросом Высший совет правосудия рассмотрел кандидатуру Прачук Елены Васильевны на должность судьи Черниговского апелляционного суда в режиме видеоконференции. Члены Совета обсудили ее профессиональный опыт и подходы к рассмотрению дел. Кандидатка сообщила, что ранее допускала отдельные ошибки в работе, однако сделала соответствующие выводы и в настоящее время имеет значительный профессиональный опыт.

Также члены Совета задавали вопросы относительно понимания кандидаткой конфликта интересов, а также рассмотрения дел о лишении родительских прав и определении места жительства детей. Кандидатка отметила, что рассматривала такие категории дел и всегда всесторонне и объективно оценивала обстоятельства, в том числе с учетом выводов органов опеки и попечительства.

По итогам обсуждения Высший совет правосудия предложил объявить перерыв в рассмотрении вопроса о внесении Президенту Украины представления о назначении Прачук Елены Васильевны на должность судьи Черниговского апелляционного суда для выяснения всех обстоятельств.

Следующим вопросом Высший совет правосудия рассмотрел кандидатуру Любчика Александра Вячеславовичана должность судьи Черниговского апелляционного суда в режиме видеоконференции. Члены Высшего совета правосудия заслушали пояснения кандидата относительно его профессиональной деятельности. Он сообщил, что ранее имел отдельные недостатки в работе, однако сделал соответствующие выводы и в настоящее время обладает значительным профессиональным опытом.

Кандидат также сообщил, что утратил возможность проживать в своем жилье в зоне боевых действий и готов переехать в случае назначения.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия поддержал кандидатуру и принял решение внести Президенту Украины представление о назначении Любчика Александра Вячеславовича на должность судьи Черниговского апелляционного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.