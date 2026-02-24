ВРП підтримала 4 кандидатури на посади суддів Чернігівського та Житомирського апеляційних судів

ВРП внесе подання Президенту щодо призначення чотирьох суддів до апеляційних судів Чернігова та Житомира.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя під час засідання 24 лютого 2026 року змінила порядок денний і першим питанням був розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади до апеляційних судів.

Під час розгляду кандидатури Куденьчука Олексія Андрійовича на посаду судді Житомирського апеляційного суду Вища рада правосуддя встановила, що кандидат раніше працював у правоохоронному органі, звільнився за сімейними обставинами, після чого здійснював адвокатську діяльність. Кандидат повідомив про готовність працювати в умовах значного навантаження, змінити місце проживання та зазначив, що має відстрочку від мобілізації на підставі інвалідності ІІІ групи. За результатами розгляду Вища рада правосуддя одноголосно ухвалила рішення внести Президентові України подання про його призначення.

ВРП під час розгляду питання щодо призначення Луговця Олександра Анатолійовича на посаду Чернігівського апеляційного суду встановила що той працював вже суддею понад 19 років.

Члени Ради ставили запитання щодо його попередньої діяльності, можливих самовідводів, участі у розгляді справ за участі сестри та джерел походження майна батьків. Кандидат пояснив, що не має стосунку до нерухомості батьків, а кошти на її придбання становили доходи батьків та допомога сестри-адвоката. За результатами голосування ВРП ухвалила рішення внести Президентові України подання щодо його призначення (14 — за, 3 — проти).

Наступним Вища рада правосуддя розглянула кандидатуру Олефір Алли Олександрівни на посаду судді Чернігівського апеляційного суду. Кандидатка брала участь у засіданні в режимі онлайн.

Під час розгляду кандидатури Олефір Алли Олександрівни на посаду судді Чернігівського апеляційного суду Вища рада правосуддя повідомила, що кандидатка має понад 9 років стажу на посаді судді.

Кандидатка надала пояснення щодо несвоєчасного розгляду 13 справ, зазначивши, що відкладення відбувалося з об’єктивних причин. Також вона прокоментувала питання недекларування об’єктів, у яких раніше проживала, визнавши порушення.

Окремо обговорювалися обставини кримінального провадження, у якому кандидатка фігурувала як свідок у період роботи помічником судді. Йшлося про нібито здійснення суддею телефонного дзвінка стороні процесу з пропозицією неправомірної вигоди з телефону Алли Олефір Олександрівни. Кандидатка категорично заперечила ці обставини, наголосивши, що її телефон не оглядався, а наведені в обвинувальному акті відомості вважає недостовірними.

Також члени Ради звернули увагу на епізод, коли кандидатка виходила до учасника процесу на вулицю для надання інформації про судове рішення, пояснивши, що діяла за вказівкою судді з метою не допускати сторонніх осіб до його кабінету.

Крім того, члени Ради поставили запитання щодо користування автомобілем, який належить судді. Кандидатка пояснила, що автомобіль був придбаний її матір’ю за кошти від продажу нерухомого майна та подарований їй. Також порушувалося питання щодо спільного будинку.

За результатами обговорення Вища рада правосуддя ухвалила оголосити перерву в розгляді цього питання для додаткового з’ясування обставин та перевірку ситуації.

Наступним питанням Вища рада правосуддя розглянула кандидатуру Разгуляєвої Олександри Володимирівни на посаду судді Чернігівського апеляційного суду, яка має стаж понад 12 років на посаді судді.

Під час розгляду кандидатури члени Вища рада правосуддя поцікавилися мотивацією участі кандидатки в конкурсі та її готовністю працювати з урахуванням сімейних обставин. Кандидатка повідомила, що налаштована на тривалу та продуктивну роботу на посаді судді.

За результатами розгляду Вища рада правосуддя одноголосно ухвалила рішення внести Президентові України подання щодо призначення Разгуляєвої Олександри Володимирівни на посаду судді Чернігівського апеляційного суду.

Наступним питанням Вища рада правосуддя розглянула кандидатуру Прачук Олени Василівни на посаду судді Чернігівського апеляційного суду у режимі відеоконференції.

Під час розгляду кандидатури Прачук Олени Василівни члени Вища рада правосуддя обговорили питання її професійного досвіду та підходів до вирішення справ. Кандидатка повідомила, що раніше припускалася окремих помилок у роботі, однак зробила відповідні висновки та нині має значний професійний досвід.

Члени Ради також ставили запитання щодо розуміння кандидаткою конфлікту інтересів, а також щодо розгляду справ про позбавлення батьківських прав і визначення місця проживання дітей. Кандидатка зазначила, що розглядала такі категорії справ та завжди всебічно й об’єктивно оцінювала обставини, зокрема з урахуванням висновків органів опіки та піклування.

За підсумками обговорення Вища рада правосуддя запропонувала оголосити перерву в розгляді питання щодо внесення Президентові України подання про призначення Прачук Олени Василівни на посаду судді Чернігівського апеляційного суду для з’ясування всіх обставин.

Наступним питанням Вища рада правосуддя розглянула кандидатуру Любчика Олександра В’ячеславовича на посаду судді Чернігівського апеляційного суду у режимі відеоконференції.

Під час розгляду кандидатури Любчика Олександра В’ячеславовича члени ВРП заслухала пояснення кандидата щодо його професійної діяльності. Він зазначив, що раніше мав окремі недоліки в роботі, однак зробив відповідні висновки та нині має значний професійний досвід.

Кандидат також повідомив, що втратив можливість жити у своїй домівці у зони бойових дій та готовий переїхати у разі призначення.

За результатами розгляду Вища рада правосуддя підтримала кандидатуру та ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення Любчика Олександра В’ячеславовича на посаду судді Чернігівського апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.