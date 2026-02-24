Le Monde: От Бучи до Специального трибунала – Руслан Кравченко о фиксации военных преступлений агрессора

Украина делает ставку на преступление агрессии, которое доказать легче, чем личную причастность диктатора к каждому военному преступлению.

За четыре года полномасштабной войны Украина стала одним из крупнейших в мире центров документирования международных преступлений. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в интервью Le Monde, опубликованном 24 февраля 2026 года, назвал шокирующую цифру: 211 000 военных преступлений официально зафиксировано по состоянию на февраль 2026 года.

Украина не планирует откладывать привлечение виновных к ответственности — ни до завершения войны, ни до момента возможного задержания подозреваемых. Как объяснил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, государство активно применяет механизм заочного правосудия в соответствии с международными стандартами. Несмотря на то, что подозреваемые скрываются в РФ, уже более 800 обвинительных актов передано в суды, а 240 человек осуждены заочно. Такой подход преследует сразу несколько целей: обеспечить фиксацию и процессуальное закрепление показаний потерпевших и свидетелей, их проверку и оценку судом, а также не допустить утраты доказательств с течением времени.

Более того, большие надежды Украина возлагает именно на международное правосудие. На сегодняшний день Международный уголовный суд уже выдал шесть ордеров на арест представителей российского руководства, в частности Владимира Путина. Их обвиняют в таких военных преступлениях, как незаконная депортация украинских детей и систематические удары по гражданской инфраструктуре.

Однако главный приоритет — создание Специального трибунала по преступлению агрессии России. По словам Руслана Кравченко, этот механизм уже заложен в Гааге через Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA). Доказать личную причастность Путина к каждому отдельному военному преступлению в МУС чрезвычайно сложно, в то время как преступление агрессии, то есть сам факт вторжения, юридически проще доказать на уровне высшего руководства государства-агрессора.

По словам Генерального прокурора Украины, ежедневно список военных преступников пополняется из-за обстрелов и террора на оккупированных территориях, однако личной трагедией для него стали события в Буче. Руслан Кравченко возглавлял прокуратуру Бучанского района в начале вторжения и был одним из первых, кто зашел в город после оккупации и одним из первых документировал зверства российских военных.

Каждое доказательство, зафиксированное в более чем 211 000 военных преступлений, будет передано в распоряжение МУС. Украинская дипломатия ставит вопрос привлечения виновных к ответственности в ряд наиболее стратегических, ведь именно на основе этих доказательств будут строиться международные процессы и инициативы по восстановлению справедливости в мире.

