Важные решения для агробизнеса и банков: новые кейсы переданы в Большую Палату

Большая Палата решит, что важнее: преимущественное право арендатора или воля собственника земельного участка

Современные реалии постоянно диктуют новые правила игры как для бизнеса, так и для граждан. И именно в условиях постоянного обновления законодательства судебная практика все чаще определяет реальное содержание правовых норм. А решения Большой Палаты Верховного Суда не просто изменяют ранее сформированные правовые выводы и решают исключительные правовые проблемы, но и обеспечивают единство судебной практики.

На прошлой неделе в Единый государственный реестр судебных решений были внесены определения Верховного Суда о передаче ряда дел на рассмотрение Большой Палаты, объединенных и судебных палат кассационных судов, которые касаются права аренды земли, действительности долгов и доступа к суду в делах против страны-агрессора. «Судебно-юридическая газета» продолжает рассматривать определения коллегии Верховного Суда.

Преимущественное право или воля собственника земельного участка?

Определением КЦС ВС от 4 февраля 2026 года на рассмотрение БП ВС передано дело для конкретизации её вывода относительно начала течения срока действия договора аренды земли, если договор содержит условие о вступлении его в силу после его государственной регистрации и такое условие не признано недействительным в установленном законом порядке.

ООО, как первичный арендатор, обратилось в суд с иском к собственнику земельного участка и новому арендатору. Арендатор имел договор аренды земли на 7 лет, который автоматически был возобновлен на один год в силу действия на тот момент нормы подпункта 1 пункта 27 Раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины в редакции Закона Украины от 24 марта 2022 года № 2145-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения». Однако собственница земельного участка заблаговременно, то есть за 6 месяцев, сообщила арендатору о нежелании продлевать договор. Арендатор, в свою очередь, направил предложение о возобновлении с более высокой арендной платой, которое было проигнорировано собственницей, досрочно зарегистрировавшей прекращение аренды и передавшей землю другому предприятию. Истец в судебном порядке пытался доказать действительность его договора аренды земли.

В ВС на данный момент отсутствует устойчивая и последовательная практика по спорам о возобновлении договоров аренды на новый срок в подобных правоотношениях. Перед БП ВС встает вопрос, нарушается ли преимущественное право первичного арендатора на заключение договора аренды на новый срок, если он, руководствуясь положениями либо статьи 777 ГК Украины, либо статьи 33 Закона Украины «Об аренде земли», заблаговременно направил арендодателю письмо о заключении договора аренды на новый срок в случае, если арендодатель сообщил ему о намерении самостоятельно использовать объект аренды для собственных нужд и не рассмотрел его предложение, но после окончания первичного договора передал его в аренду другому арендатору. Кроме того, возникает вопрос, согласуется ли такое поведение с принципом добросовестности. Данная правовая проблема касается не одного конкретного дела, а имеет значение для решения ряда сотен подобных споров о возобновлении договоров аренды, срок действия которых уже завершился или завершится в ближайшее время, которые уже находятся на рассмотрении в судах Украины и могут возникнуть в будущем.

Иски против РФ: должен ли истец платить судебный сбор?

Определением КЦС ВС от 11 февраля 2026 года на рассмотрение БП ВС передано дело для отступления от вывода КГС ВС относительно освобождения истца от уплаты судебного сбора на основании п. 22 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» исключительно за предъявление иска непосредственно к государству-агрессору — российской федерации.

Истец обратился в суд с иском к РФ о возмещении морального вреда. Исковые требования обоснованы тем, что истец является гражданином Украины и, начиная с 2014 года, когда ответчик незаконно осуществил военное вторжение, истец испытывает моральный и психологический вред своему здоровью, а также значительные имущественные потери. Считает, что лично ему причинен имущественный ущерб в размере 1 990 149,79 долл. США. Кроме того, такие действия со стороны рф нанесли ему моральный вред в размере 500 000 грн. Истец просил взыскать с ответчика в его пользу компенсацию за причиненный моральный вред в сумме 500 000,00 грн.

Возникает вопрос, освобождает ли п. 22 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» всех истцов против РФ или только тех, кто лично пострадал? В Верховном Суде сформировалась неоднородная практика применения пункта 22 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе», который предусматривает освобождение от уплаты судебного сбора по делам по искам к государству-агрессору.

Так, в постановлении Верховного Суда от 11 ноября 2025 года по делу № 911/591/25 указано, что «в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе» от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются истцы — по делам по искам к государству-агрессору о возмещении причиненного имущественного или морального вреда в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, которые привели к вынужденному переселению с временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранению, пребыванию в плену, незаконному лишению свободы или похищению, а также нарушению права собственности на движимое и/или недвижимое имущество».

В постановлении Верховного Суда от 16 августа 2023 года по делу № 463/5308/22 указано, что «апелляционный суд, оставляя без движения апелляционную жалобу, а впоследствии её возвращая, ошибочно не учел предписания пункта 22 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе». Суд апелляционной инстанции надлежащим образом не учел то, что третье лицо с самостоятельными требованиями относительно предмета спора обратилось в суд с иском к государству-агрессору о возмещении вреда, поэтому по закону, а именно в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе», освобождено от уплаты судебного сбора».

Коллегия суддей считает, что необходимым является установление однозначного понимания пункта 22 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе».

Имеет ли сторнирование бухгалтерских проводок правовое значение для материальных правоотношений?

Определением КГС ВС от 9 февраля 2026 года на рассмотрение ОП КГС ВС передано дело для отступления от выводов КГС ВС о том, что возврат (сторнирование) банком средств, списание которых с поручителя было правомерным, свидетельствует о непогашении обязательства должника и сохранении действительного права требования, которое может быть уступлено новому кредитору по статьям 512, 514 ГК Украины.

ООО обратилось в суд с иском к ЧАО о взыскании задолженности. Исковые требования обоснованы тем, что ЧАО не выполнило своих обязательств по договорам поручительства, согласно которым поручилось перед кредитором за полное выполнение обязанностей должника по ряду кредитных договоров. Истец подтвердил наличие права на обращение с требованием к ЧАО по договору об уступке права требования.

Суд первой инстанции установил, что к истцу перешло право требования к ЧАО как поручителю и требования были заявлены в пределах лимитов ответственности, предусмотренных каждым из договоров. Возражения ЧАО относительно незаключенности договоров поручительства и отсутствия их оригиналов суд отклонил, сославшись на решения по делу № 910/19560/16, которыми факт заключения договоров уже был установлен.

Апелляционный суд изменил мотивировочную часть решения, однако оставил его без изменений по существу. Так, апелляционный суд подтвердил заключенность договоров поручительства и то, что истец полностью уплатил стоимость приобретенного права требования. Кроме того, суды учли, что в 2019 году Банк сторнировал операции по списанию средств поручителя, восстановив кредитную задолженность заемщиков. Средства были возвращены на счет для учета кредиторской задолженности ЧАО. Следовательно, апелляционный суд пришел к выводу, что доказательств выполнения ответчиком своих обязательств как поручителя нет, а право нового кредитора требовать выполнения договоров поручительства является действительным и правомерным.

Коллегия Верховного Суда отметила, что самостоятельный возврат банком средств путем сторнирования бухгалтерских проводок не имеет правового значения для материальных правоотношений. Сторнирование является исключительно бухгалтерской процедурой и не относится к предусмотренным Гражданским кодексом Украины основаниям возникновения или восстановления обязательств. Соответственно, обязательство, прекращенное надлежащим исполнением, не может быть возобновлено односторонними действиями кредитора.

Если право требования прекратилось, оно считается отсутствующим для целей правопреемства, а договор о его уступке не может порождать правовых последствий, так как невозможно передать право, которого первоначальный кредитор уже не имеет.

По мнению коллегии, в данной ситуации имеет место фундаментальная ошибка в правоприменении — предоставление бухгалтерской процедуре приоритета над нормами материального права. Такой подход создает риски для принципа res judicata и правовой определенности, поскольку фактически допускает возможность отмены уже установленного факта прекращения обязательства. Решение Большой Палаты будет иметь принципиальное значение для формирования единой практики относительно разграничения бухгалтерских процедур банка и материально-правовых оснований прекращения обязательств.

Как привлечь к ответственности подрядчика за срыв сроков?

Определением КГС ВС от 11 февраля 2026 года на рассмотрение ОП КГС ВС передано дело для отступления от выводов КГС ВС о том, что признание недействительным дополнительного соглашения к договору о закупке относительно продления срока его действия из-за отсрочки выполнения работ является надлежащим и эффективным способом защиты, даже если на момент обращения с иском работы уже выполнены и оплачены, а договором не предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения обязательств.

Орган прокуратуры в интересах государства обратился в суд с иском к ООО, в котором просил признать недействительным дополнительное соглашение к договору закупки, заключенному между сельским советом и ответчиком, и взыскать с ответчика в пользу сельского совета штрафные санкции. Исковые требования обоснованы тем, что спорное дополнительное соглашение заключено с нарушением требований пункта 4 части 5 статьи 41 Закона Украины «О публичных закупках», статьи 180 Хозяйственного кодекса Украины, части 1 статьи 530 Гражданского кодекса Украины, а именно: необоснованно продлен срок действия договора и сроки выполнения работ. Ответчик, как подрядчик по договору о закупке, должен был произвести капитальный ремонт водоотводного лотка, однако не уложился в сроки, указанные в договоре, именно поэтому сторонами было подписано дополнительное соглашение.

Коллегия Верховного Суда отметила, что спорное дополнительное соглашение противоречит пункту 4 части 5 статьи 41 Закона Украины «О публичных закупках», поскольку ухудшение погодных условий в декабре месяце с разумной осмотрительностью должно было быть учтено на момент заключения договора, а в материалах дела отсутствует надлежащее документальное подтверждение объективных обстоятельств, повлекших продление срока действия договора. Суды отказали в иске по мотивам избрания неэффективного способа защиты нарушенного права, так как признание недействительным спорного дополнительного соглашения в данном случае не является эффективным способом защиты, ведь удовлетворение этого искового требования не способно восстановить какие-либо права и повлечет лишь правовую неопределенность в спорных правоотношениях между сельским советом и подрядчиком.

На усмотрение БП ВС переданы вопросы: может ли прокурор оспаривать продление сроков, если строительство уже завершено? Считается ли это эффективным способом защиты для возврата штрафов в бюджет? Может ли государство в лице прокурора защищать интересы общины вопреки воле самого сельского совета?

