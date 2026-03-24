В новом Гражданском кодексе проигнорировали устаревшую форму отчества — отказ не предусмотрели

Украинское законодательство до сих пор не допускает отсутствия отчества — даже когда отец юридически или фактически отсутствует.

Несмотря на курс на европейскую интеграцию и модернизацию частного права, украинская модель имени сохраняет устаревший элемент — обязательность отчества. Это вопрос не только формальный. Он напрямую касается права на имя как составляющей частной жизни, автономии личности и отхода от устаревших советских правовых конструкций.

На практике система устроена так, что отчество должно быть всегда — даже если реального отца нет или его участие в жизни ребенка отсутствует.

Нормативное регулирование

В соответствии со статьей 28 Гражданского кодекса Украины, имя физического лица состоит из фамилии, собственного имени и отчества, если иное не вытекает из закона или обычая национального меньшинства.

Специальное регулирование содержится в статье 147 Семейного кодекса Украины, которая прямо определяет: отчество ребенка устанавливается по имени отца.

Если отцовство не установлено, применяется механизм, предусмотренный частью второй статьи 135 СК Украины — сведения об отце записываются по указанию матери. Соответственно, отчество формируется не от реального лица, а со слов матери.

Проект новой редакции Гражданского кодекса Украины фактически сохраняет действующий подход: отчество остается обязательной составляющей имени.

Таким образом, законодательство не предусматривает ситуации, в которой отчество может отсутствовать как элемент имени. Даже при отсутствии отца — юридическом или фактическом — система создает условную конструкцию для заполнения этого элемента.

Закон Украины от 3 ноября 2020 года № 942-IX (вступил в силу в 2021 году) внес изменения в статью 295 ГК Украины, расширив право лица на изменение отчества.

В частности, предусмотрена возможность:

изменения отчества с 16 лет — по собственному желанию;

с 14 лет — с согласия родителей или попечителя.

Это фактически приравняло отчество к имени и фамилии как изменяемому элементу.

В то же время ключевое осталось неизменным: отчество как составляющая имени остается обязательным при первичной регистрации. Закон разрешил изменять — но не разрешил отказаться.

Европейский подход: отсутствие как норма

В большинстве европейских правопорядков (Франции, Германии и Чехии) имя лица не включает отчество как обязательный элемент и состоит из собственного имени (одного или нескольких) и фамилии.

Никакой обязательной связи с именем отца не устанавливается. Идентификация личности обеспечивается через государственные реестры и уникальные идентификаторы, а не через структуру имени.

Таким образом, функциональной необходимости в отчестве как элементе правового статуса в современных системах нет.

Судебный взгляд

В деле № 639/1488/24 суд, удовлетворяя заявление об усыновлении, одновременно изменил отчество ребенка в связи с записью усыновителя отцом, подчеркнув императивность такого изменения по ст. 231 СК Украины. Этот кейс демонстрирует, что украинское законодательство не предусматривает возможности существования имени без отчества: даже в ситуации фактического отсутствия биологического отца или изменения семейного статуса ребенка, отчество подлежит обязательному определению в соответствии с данными об отце (в данном случае — усыновителе).

В деле № 520/19155/25 суд признал противоправным бездействие ДРАЦС относительно невнесения изменений в актовую запись о рождении и обязал внести новое имя матери, подчеркнув обязанность органа действовать по установленной процедуре. В то же время из позиции ответчика, которую суд учел в правовом анализе, следует системная логика законодательства: любые изменения данных родителей в записи о рождении потенциально влекут производные изменения в данных ребенка (в частности, отчества), а сама актовая запись не может существовать без полного заполнения сведений о родителях. Этот кейс демонстрирует, что даже технические изменения (как, например, имя матери) рассматриваются через жестко формализованную модель актовой записи, в которой отчество является обязательным элементом и не предусматривает «отсутствия» как варианта.

Показательным является подход, отраженный в определении Верховного Суда по делу № 381/5883/25: в материалах дела указано, что сведения об отце ребенка внесены в соответствии с ч. 1 ст. 135 СК Украины — фактически по указанию матери, причем в качестве отца записано лицо, которое им не является. Такая ситуация прямо демонстрирует, что отчество может формироваться на основе юридической фикции, не связанной с реальными семейными отношениями, однако закон не допускает отсутствия этого элемента как альтернативы.

То есть, в украинской судебной практике отчество воспринимается как данность — изменяется лишь его вариант, но не само право на его отсутствие. Вопрос, нужно ли оно вообще в правоприменении, даже не поднимается.

В то же время, в практике Европейского суда по правам человека подход к имени (включая фамилию и его структуру) рассматривается как элемент права на частную и семейную жизнь (ст. 8 ЕКПЧ), что требует гибкости, а не формализма.

Например, в деле Cusan and Fazzo против Италии ЕСПЧ признал нарушение Конвенции из-за чрезмерно жесткого правила, которое автоматически присваивало ребенку фамилию отца, а не матери, подчеркнув, что такие императивные модели не соответствуют современным стандартам равенства и индивидуальной идентичности.

Итак, можно подытожить, что отчество в действующем законодательстве часто не имеет никакой связи с реальностью и фактически превращается в формальность.

Такой подход игнорирует современные семейные модели и ограничивает право человека на собственную идентичность. Логичным следующим шагом должен стать переход к диспозитивной модели, в которой отчество является правом, а не обязанностью.

