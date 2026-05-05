Досудебное расследование и финансирование НСРД: обзор ключевых позиций ВС за март 2026 года

ВС ответил, как правильно идентифицировать домашнее насилие, чтобы не допустить незаконного закрытия дела, и когда обыск транспортного средства в гараже перестает быть несанкционированным проникновением.

Процессуальная форма в уголовном производстве — это важная гарантия защиты прав человека от произвола государства. Мартовский обзор судебной практики Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда за 2026 год демонстрирует позицию Суда относительно четкой детализации норм УПК Украины.

«Судебно-юридическая газета» начинает серию публикаций, посвященных анализу актуальной практики. Сегодня фокус на разделе «Досудебное расследование и НСРД», где ВС дал ответы на вопросы относительно субъектного состава органов следствия, стандартов проведения негласных действий и специфики обжалования промежуточных определений.

Кто имеет право назначать следователя?

Вопрос легитимности следователя является базовым критерием допустимости всех собранных им доказательств. В деле № 742/502/24 Кассационный уголовный суд Верховного Суда разъяснил, что полномочия начальников отделений органов досудебного расследования должны быть надлежащим образом подтверждены, и именно от этого зависит законность полученных доказательств в уголовном производстве.

В кассационной жалобе защита обвиняемого указывала, что досудебное расследование проводил следователь, назначенный начальником отделения следственного отдела районного отдела полиции, который не является руководителем органа досудебного расследования в понимании п. 8 ч. 1 ст. 3 УПК. По мнению защиты, это означает, что расследование осуществлял неуполномоченный следователь.

Коллегия судей КУС указала, что согласно положениям п. 1 ч. 2 ст. 39 и ч. 1 ст. 214 УПК определять следователя, который будет осуществлять досудебное расследование, относится к компетенции руководителя органа досудебного расследования. А согласно п. 8 ч. 1 ст. 3 УПК (в редакции на дату принятия решения о назначении следователя), в перечень руководителей органа досудебного расследования прямо включены начальники отделов и отделений полиции.

Следовательно, назначение следователя или изменение старшей группы следователей таким должностным лицом является вполне законным актом, который не влечет за собой признания досудебного расследования проведенным неуполномоченным лицом.

Границы санкционированного обыска: транспортное средство в гараже

КУС ВС исследовал тонкую грань между разрешением на обыск автомобиля и несанкционированным проникновением в помещение в деле № 274/301/15-к.

Так, ВС пришел к выводу, что проведение обыска автомобиля, находящегося в гараже с открытыми воротами, не является автоматическим несанкционированным проникновением в иное владение.

Суд отметил, что если определением следственного судьи санкционирован обыск именно транспортного средства, а во время следственного действия двери гаража были полностью открыты, что подтверждено видеозаписью, то нахождение авто в помещении не расширяет границы проникновения в жилье как таковое. Особенно важно, что до начала действия у следователей могли отсутствовать данные о том, что авто будет находиться именно в гараже.

Финансирование НСРД

Одним из сложнейших вопросов НСРД является происхождение средств для оперативных закупок. В деле № 742/502/24 Верховный Суд отметил, что использование личных средств заявителей для проведения НСРД автоматически не делает результаты такого действия недопустимыми.

В материалах уголовного производства должна содержаться информация о происхождении денежных средств, которые использовались во время контроля за совершением уголовного правонарушения. Эти средства могут быть как получены из специальных фондов органов правопорядка, так и предоставлены лично заявителями. Использование личных средств при проведении НСРД в виде контроля за совершением уголовного правонарушения автоматически не обусловливает недопустимость фактических данных относительно выдачи денежных средств или результатов НСРД.

Согласно ст. 91 УПК, источник происхождения денег для оперативной закупки не входит в предмет доказывания в производствах относительно сбыта наркотиков (ст. 307 УК). Процессуальный закон не требует от следствия обязательно указывать в протоколе источник валюты как платежного средства. Если часть выделенных средств не была использована, это не имеет существенного значения для оценки доказательств в пределах предъявленного обвинения.

Домашнее насилие: юридический признак

КУС ВС обратил внимание на необходимость конкретизации обвинения в делах о домашнем насилии в деле № 135/1128/25.

Прокурор утверждал, что обвиняемый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 125 УК, в отношении своей сожительницы, поэтому это уголовное правонарушение связано с домашним насилием, и по правилам п. 7 ч. 1 ст. 284 УПК не может быть закрыто в связи с отказом потерпевшей от обвинения в уголовном производстве в форме частного обвинения.

ВС, в свою очередь, отметил, что термин «сожительница» является житейским и автоматически не свидетельствует о наличии домашнего насилия в юридическом понимании. Для того чтобы уголовное правонарушение считалось связанным с домашним насилием, что делает невозможным его закрытие из-за отказа потерпевшего, в обвинительном акте должны быть четко указаны степени родственных отношений или свойства согласно Закону № 2229-VIII. Ссылка только на «сожительство» без раскрытия юридических признаков «близких отношений» не создает препятствий для закрытия производства по п. 7 ч. 1 ст. 284 УПК.

