Могут ли заблокировать счет за необновление военно-учетных данных — разъяснение процедуры

Неуплата штрафа ТЦК за необновление военно-учетных данных может стать основанием для блокировки банковских счетов.

В Украине в последние годы значительно усилился контроль за соблюдением правил военного учета. Одним из ключевых вопросов, который вызывает наибольшее беспокойство у граждан, является возможность автоматической блокировки банковских счетов из-за неоновления военно-учетных данных или неуплаты штрафов, наложенных территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Тема сопровождается большим количеством слухов и манипуляций о «мгновенной блокировке карт» или «автоматическом аресте счетов через Резерв+». На самом деле процедура значительно сложнее и предусматривает несколько обязательных этапов. Речь идет не о мгновенном наказании через приложение или электронный реестр, а о предусмотренном законом механизме административной ответственности, в котором ключевую роль играют органы принудительного исполнения решений. Именно они могут применять меры взыскания в случае неуплаты штрафа.

Могут ли заблокировать счет только из-за неоновления данных

На сегодняшний день украинское законодательство не предусматривает автоматической блокировки банковских счетов только из-за неоновления военно-учетных данных или соответствующих отметок в электронных системах. Однако нарушение правил военного учета может привести к административной ответственности и штрафу, который накладывает ТЦК и СП.

Основанием для административной ответственности являются нарушения правил военного учета, предусмотренные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К наиболее распространенным нарушениям относятся:

неоновление персональных и учетных данных;

неявка по повестке без уважительной причины;

несообщение об изменении места проживания;

несообщение об изменении семейного положения;

отказ или уклонение от прохождения ВВК;

нарушение правил воинского учета;

игнорирование законных требований ТЦК и СП.

В частности, штрафы за нарушения правил военного учета составляют:

от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных лиц — от 34 000 до 59 500 гривен.

Как происходит процедура ареста счетов

Процедура возможного ареста счетов из-за нарушений военного учета проходит в несколько этапов и не является автоматической.

Сначала ТЦК и СП фиксируют нарушение и выносят постановление об административном правонарушении с наложением штрафа. Без такого постановления арест счетов невозможен.

После вручения постановления гражданину предоставляется срок для добровольной уплаты штрафа. Обычно это 15 дней. В этот период человек также может обжаловать постановление, если считает его незаконным. Если штраф не уплачивается добровольно, постановление передается в Государственную исполнительную службу или частному исполнителю.

После этого открывается исполнительное производство. В его рамках государственный или частный исполнитель имеет право наложить арест на средства должника. После вынесения соответствующего постановления банки получают информацию через Автоматизированную систему исполнительного производства и обязаны выполнить решение об аресте средств в пределах суммы долга.

Кроме того, статьей 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок постановление направляется на принудительное исполнение, а с нарушителя взыскиваются:

двойной размер штрафа;

расходы на учет правонарушений;

исполнительный сбор в рамках исполнительного производства.

из-за этого общая сумма может превышать 50 тысяч гривен.

Блокируются ли все счета

Юридически арест накладывается на средства должника в пределах суммы взыскания. Однако на практике человек может временно потерять доступ к нескольким счетам до момента списания средств или снятия ареста.

Также исполнительная служба имеет право накладывать арест и на зарплатные счета. При этом законодательство предусматривает определенные ограничения относительно взыскания отдельных видов социальных выплат.

На практике это остается одной из наиболее дискуссионных тем, поскольку после получения постановления исполнителя банки обязаны накладывать арест на счета должника. Банк не определяет самостоятельно происхождение средств, а выполняет решение в рамках исполнительного производства. Поэтому могут возникать ситуации, когда арест накладывается и на счета, куда поступают зарплата или социальные выплаты. В таких случаях для снятия ареста с средств, на которые по закону не может быть обращено взыскание, человеку обычно необходимо обращаться к исполнителю с подтверждающими документами.

Можно ли обжаловать штраф и как это сделать

Постановление о привлечении к административной ответственности можно обжаловать в судебном порядке на основании статьи 288 Кодекса Украины об административных правонарушениях в течение 10 дней с момента получения. Если срок пропущен, его можно восстановить при наличии уважительных причин.

Жалоба подается по месту проживания лица, которое оспаривает постановление.

К заявлению необходимо приложить:

копию постановления ТЦК;

доказательства нарушений процедуры или ошибок в постановлении;

документы, подтверждающие выполнение требований (при наличии);

паспорт и идентификационный код;

подтверждение уважительных причин пропуска срока (если есть);

квитанцию об уплате судебного сбора (если он подлежит уплате).

Таким образом, блокировка банковских счетов в таких случаях возможна, но не является автоматическим следствием неоновления военно-учетных данных. Она применяется только тогда, когда штраф не уплачен вовремя и дело переходит в исполнительное производство, в рамках которого уже могут быть применены ограничения на средства.

