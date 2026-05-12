Неприбыльные организации обяжут перерегистрироваться: проект изменений в Налоговый кодекс Минфина

Реформа вводит принципиально новую категорию «непредпринимательских обществ», которая заменяет понятие некоммерческих организаций.

Налоговый кодекс снова готовят к очередному обновлению. В этот раз в центре внимания оказались не только вопросы налогообложения, но и коренное изменение терминологии и механизмов контроля за деятельностью юридических лиц, не преследующих цель получения прибыли.

На сайте Минфина обнародован проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приведения его в соответствие с Законом Украины от 09 января 2025 года № 4196-IX «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц». Он еще не передан в Кабмин, пока проходит общественное обсуждение.

Пояснительную записку к законопроекту подписал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По факту этот законопроект — это масштабная ревизия статуса некоммерческих организаций, государственных и коммунальных предприятий, которая затрагивает фундаментальные основы их функционирования и отчетности.

Десятилетиями Украина жила в условиях «двойного» регулирования, когда Хозяйственный и Гражданский кодексы параллельно определяли правила игры, создавая многочисленные коллизии. Теперь единой основой для всех юридических лиц становится Гражданский кодекс. Из текста Налогового кодекса системно исключаются ссылки на уже отмененный Хозяйственный кодекс. Например, в определении «обособленных подразделений» (пп. 14.1.30) и «лицензии» (пп. 14.1.99) Хозяйственный кодекс заменяется Гражданским и специальным законом о лицензировании.

Наиболее резонансное изменение касается некоммерческого сектора — общественных организаций, благотворительных фондов и религиозных общин. Проект закона предлагает полностью переписать подпункт 14.1.121 НКУ. Вместо привычных нам «неприбыльных предприятий, учреждений и организаций» вводятся «непредпринимательские общества, учреждения и организации». Новый термин «непредпринимательское общество» четко указывает на правовую природу субъекта: его главной целью не является получение прибыли.

Согласно новой редакции, непредпринимательские общества:

Направляют свою деятельность на достижение экономических, социальных и других результатов без цели получения прибыли.

Не имеют права распределять полученные доходы (прибыль) или их часть среди учредителей (участников), членов и работников (кроме оплаты их труда и начисления ЕСВ).

Обязаны в случае ликвидации передать активы одной или нескольким другим непредпринимательским организациям или в доход бюджета.

Вместо Реестра неприбыльных учреждений появляется Реестр непредпринимательских обществ, учреждений, организаций.

В переходных положениях проекта (пункт 79 раздела XX НКУ) установлено: Организации, внесенные в старый реестр, имеют 6 месяцев со дня вступления закона в силу, чтобы привести свои уставы в соответствие с новыми требованиями.

Копии обновленных документов должны быть поданы в ГНС в этот же срок.

Последствия игнорирования: Организации, которые не успеют обновиться, автоматически исключаются из Реестра. Это означает мгновенную потерю льготного статуса и переход на общую систему налогообложения (18% налога на прибыль).

В подпункте 14.1.59 НКУ слова «жилищно-коммунальные предприятия» заменяются на «жилищно-коммунальные общества». Большинство водоканалов, теплоэнерго и ЖЭКов должны быть трансформированы в Акционерные общества (АО) или Общества с ограниченной ответственностью (ООО). Государство больше не хочет видеть «некорпоратизированные» структуры, которые часто являются черными дырами для бюджетных средств.

Проект значительно расширяет полномочия налоговых органов (статья 19-1) по контролю за начислением и уплатой дивидендов. Теперь налоговая будет мониторить выплаты не только на государственную долю, но и на коммунальную. Это касается обществ, где:

Территориальная община владеет долей акций.

Община владеет 100% акций другого общества, которое, в свою очередь, является учредителем должника.

Государство фактически внедряет «сквозной контроль» за каждой гривной, которая должна поступить в местные бюджеты от коммунального бизнеса.

Возможно, самое драматичное изменение, скрытое в глубине проекта, касается руководителей государственных и коммунальных компаний. В статью 129 НКУ предлагается добавить норму, которая превращает налоговую дисциплину в личную проблему директора.

Для хозяйственных обществ, где 100% акций принадлежат государству или общине, возникновение налогового долга становится безусловным основанием для расторжения контракта с руководителем.

Более того: Это условие должно стать обязательной частью трудового договора. Руководители таких предприятий теперь не просто отвечают за «эффективность», они отвечают за отсутствие задолженности перед бюджетом своей должностью.

Законопроект продолжает линию на тотальную цифровизацию и прозрачность:

Изменения в статью 35-1 уточняют, что дивиденды на государственную и коммунальную долю не могут уплачиваться через единый счет. Это делается для того, чтобы эти платежи не «смешивались» с другими налогами и были мгновенно идентифицированы казначейством.

Согласно изменениям в статье 49.4, все расчеты по дивидендам на государственную/коммунальную долю подаются исключительно в электронной форме. Бумажная отчетность в этом сегменте окончательно уходит в историю.

Статья 57.1-1 теперь четко прописывает обязанность уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов государственными и коммунальными АО/ООО. Это закрывает лазейки для отсрочки платежей в бюджет.

Реформа также затрагивает вопросы приватизации объектов, имеющих долги.

В статье 92 НКУ прописываются новые правила игры для покупателей государственных активов: При продаже единого имущественного комплекса (ЕИК) налоговый залог не снимается автоматически. Он сохраняется до полного погашения долга.

Тем не менее, если покупатель берет на себя официальное обязательство погасить налоговый долг в течение 6 месяцев, согласие налоговой на отчуждение имущества в процессе приватизации не требуется.

Это существенно упрощает процедуру приватизации «проблемных» объектов, снимая с них бюрократический тормоз в виде ожидания разрешений от ГНС, но в то же время гарантирует государству возврат средств.

Одновременно проект содержит несколько критических моментов, на которые стоит обратить внимание: Риск массовой ликвидации некоммерческих организаций: 6-месячный срок на перерегистрацию тысяч общественных организаций и религиозных общин может оказаться слишком коротким.

Учитывая условия войны и релокацию многих организаций, существует опасность, что значительная часть активного гражданского общества формально окажется «вне закона» и потеряет льготы по техническим причинам.

Как указано в Пояснительной записке, антикоррупционная экспертиза НАПК по данному проекту еще не проводилась.

Трансформация коммунальных предприятий в ООО — это огромное поле для манипуляций с активами общин. Без надлежащего контроля «корпоратизация» может превратиться в скрытую «приватизацию» имущества общин узким кругом лиц. Введение нормы о немедленном увольнении за налоговый долг может отпугнуть профессиональных менеджеров от работы в государственном секторе. Кто захочет возглавлять сложное предприятие (например, водоканал с огромной задолженностью населения), если любой кассовый разрыв приведет к автоматическому увольнению?

Интересным пунктом пояснительной записки является Финансово-экономическое обоснование. Авторы утверждают, что реализация законопроекта не требует дополнительных расходов из бюджета. Тем не менее для самих субъектов хозяйствования это не совсем так.

Хотя государство не тратит деньги на бумагу, бизнесу и НПО (неправительственным организациям) придется:

Оплачивать услуги юристов для переписывания уставов.

Тратить время на перерегистрацию.

Рисковать штрафами и потерей статуса в случае ошибки в документах.

Для рядового гражданина это означает, что местный водоканал или благотворительный фонд теперь будут работать по тем же корпоративным правилам, что и Google или Apple (в рамках ООО/АО). Но для бизнеса это — радикальная перерегистрация, которая станет настоящим «стресс-тестом» для всего украинского сектора некоммерческих организаций и госпредприятий в 2026-2027 годах.

Автор: Тарас Лученко

