ТСК завершила работу: анализ добропорядочности в правоохранительной сфере показал проблемы с прозрачностью и подотчетностью

Парламент рассмотрит отчет ТСК о добропорядочности в правоохранительных и судебных органах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления №15337 об отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Временная следственная комиссия завершила деятельность и подготовила обобщенный отчет о состоянии добропорядочности в ключевых институциях правосудия и правопорядка.

По данным мониторинга за период с января 2024 года по июль 2025 года зафиксировано более 80 сообщений о возможных коррупционных и связанных с недобропорядочностью правонарушениях в деятельности судебных и правоохранительных органов.

В частности, анализ охватывает органы прокуратуры, Национальной полиции, СБУ, ГБР, НАБУ, БЭБ и НАЗК, а также судебные и кадровые институты системы правосудия, в частности Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд, Высший совет правосудия и ВККС.

В судебной системе в фокусе сообщений — вопросы возможного незаконного обогащения, недостоверного декларирования, несоответствия уровня жизни задекларированным доходам, злоупотребления служебными льготами и имуществом, а также затягивания дисциплинарных процедур и внутренних конфликтов в системе судейского управления.

В отношении правоохранительных органов в отчете речь идет о возможном незаконном обогащении, нарушении правил декларирования, использовании служебных полномочий в личных интересах, давлении на бизнес и журналистов, вмешательстве в расследования, утечках данных из уголовных производств и конфликтах между отдельными правоохранительными и антикоррупционными структурами.

В отчете подчеркивается наличие системных проблем в деятельности отдельных государственных институтов, ответственных за обеспечение законности, правопорядка и противодействие коррупции. Выявленные факты, по содержанию документа, указывают на комплексные вызовы в функционировании антикоррупционной и правоохранительной системы.

В частности, выводы и рекомендации Комиссии могут быть использованы для совершенствования законодательства, усиления механизмов подотчетности, прозрачности и эффективности деятельности правоохранительных органов и органов судебной власти. Принятие соответствующего постановления, как отмечается, должно способствовать повышению доверия общества к государственным институтам, обеспечению принципа неотвратимости ответственности и усилению антикоррупционной политики.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», только за период январь–май 2026 года дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия приняли 48 решений о привлечении 49 судей к дисциплинарной ответственности.

К судьям применены различные виды дисциплинарных взысканий в зависимости от характера установленных нарушений.

В частности, в указанный период:

предупреждение получили 24 судьи;

выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу сроком на один месяц применен к 5 судьям;

строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу сроком на три месяца применен к 3 судьям;

представление об увольнении внесено в отношении 17 суддей.

Кроме того, Высший совет правосудия за 5 месяцев 2026 года уволил 78 судей. Из них 13 — по основаниям дисциплинарной ответственности или конституционных процедур. В частности:

12 судей — за совершение существенного дисциплинарного проступка;

1 судья — на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины по представлению ВККС.

Таким образом, дисциплинарная практика Высшего совета правосудия демонстрирует системное применение различных видов взысканий — от предупреждений до инициирования увольнения судей в зависимости от тяжести установленных нарушений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.