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ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей еще в 4 суда

16:19, 7 мая 2024
Рассмотрение вопроса состоится 29 мая.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей еще в 4 суда
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила о назначении к рассмотрению вопроса о командировке судей еще в 4 суда.

До розгляду на засіданні ВККС призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

  • до Богунського районного суду міста Житомира – 1 судді;
  • до Києво-Святошинського районного суду Київської області – 2 суддів;
  • до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області – 1 судді;
  • до Київського районного суду міста Полтави - 2 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 29 травня о 10 годині у приміщенні ВККС.

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова або електронна.

Документи може бути подано суддею особисто або надіслано поштою (у тому числі електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

з понеділка до четверга з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 16 год 00 хв;

у п’ятницю з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 15 год 00 хв.

Скановані зображення паперових документів, направлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх направлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує відповідне надсилання.

Судді, які бажають надіслати документи електронною поштою, повинні направити на електронну адресу Комісії згоду та інші матеріали у вигляді електронного документу (підписані кваліфікованим електронним підписом).

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