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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречи с председателем ЕСПЧ и принял участие в открытии судебного года ЕСПЧ

12:29, 3 февраля 2025
Станислав Кравченко рассказал, с какими вызовами сталкивалась судебная система Украины в течение третьего года российской агрессии, как война повлияла на категории поступающих на рассмотрение судов дел, а также привел основные статистические показатели деятельности Верховного Суда за прошлый год.
Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречи с председателем ЕСПЧ и принял участие в открытии судебного года ЕСПЧ
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречу с председателем Европейского суда по правам человека Марком Бошняком, которая состоялась в рамках визита делегации ВС в Совет Европы.

Практика Європейського суду з прав людини завжди мала вагомий вплив на формування практики національних судів, а від початку повномасштабної війни набула особливого значення, оскільки судді свідомі того, що навіть попри надскладні умови, в яких нині живе держава, їхня робота має відповідати найвищим міжнародним стандартам, а їхні рішення, зокрема, й у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів, – сприйматися всією світовою спільнотою як справедливі та обґрунтовані. На цьому акцентував Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Він поінформував про те, з якими викликами стикалася судова система України впродовж третього року широкомасштабної російської агресії, як війна вплинула на категорії справ, що надходять на розгляд судів, а також навів основні статистичні показники діяльності Верховного Суду за минулий рік.

Марко Бошняк зауважив, що заходи з нагоди відкриття судового року відбуваються не лише для того, щоб обговорити досягнення ЄСПЛ, а й для того, щоби побудувати конструктивний діалог та налагодити ефективну взаємодію з національними судовими системами.

Голова ЄСПЛ також відзначив те, що в надзвичайно складних обставинах судова система України продовжує належним чином виконувати свої функції, а судді залишаються відданими своїй місії.

Крім того, Марко Бошняк коротко ознайомив Голову ВС із ситуацією в ЄСПЛ загалом, звернувши увагу на те, що на його розгляді на сьогодні перебуває близько 60 тис. індивідуальних заяв і 14 міждержавних справ. Окремі з них стосуються актуальних проблем, пов’язаних із війною в Україні, кліматичних змін, застосування сучасних технологій тощо. Водночас ЄСПЛ розглядає і справи щодо більш типових питань, таких як умови тримання під вартою і тривалість провадження.

Суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський повідомив, що 7700 заяв, які перебувають на розгляді ЄСПЛ, стосуються України і більша частина з них (4200 заяв) безпосередньо пов’язані з війною. Решта заяв стосуються системних проблем, які неодноразово констатував ЄСПЛ у рішеннях у справах проти України

Микола Гнатовський також висловив сподівання на те, що в результаті запровадження більш ефективної системи управління справами ЄСПЛ вдасться забезпечити швидший розгляд заяв і своєчасно реагувати на актуальні проблеми.

Принагідно керівник секретаріату Європейського суду з прав людини Маріалена Цірлі висловила вдячність Верховному Суду за важливий внесок у реалізацію спільної ініціативи щодо запуску українськомовної версії Платформи обміну знаннями ЄСПЛ (ECHR Knowledge sharing platform) та зауважила, що переклад матеріалів, розміщених на платформі, українською мовою – це вагомий крок до підвищення доступності знань про практику ЄСПЛ для широкого кола зацікавлених осіб.

На переконання Станіслава Кравченка, користування Платформою матиме значний позитивний влив на застосування практики ЄСПЛ у рішеннях національних судів.

31 cічня 2025 року в межах відкриття судового року ЄСПЛ відбувся суддівський семінар з питань захисту прав людини у світі штучного інтелекту, алгоритмів та великих даних.

Під час першої сесії заходу Генеральний директор з прав людини та верховенства права Ради Європи Джанлука Еспозіто висвітлив стандарти РЄ у сфері штучного інтелекту, а доповідь професора публічного права Університету Парижу Нантер Люсі Клюзель-Метаєр стосувалася питання свободи слова в епоху ШІ.

В межах другої сесії семінару професор, суддя Конституційного суду Литви Вітаутас Мізарас виступив із доповіддю на тему «Штучний інтелект і право на справедливий суд», а професор з питань технологій та регулювання Оксфордського інституту інтернету при Оксфордському університеті Сандра Вахтер присвятила свій виступ питанню протидії дискримінації у сфері ШІ.

Крім того, в межах візиту Станіслав Кравченко провів зустрічі із суддею ЄСПЛ від України Миколою Гнатовським, представниками Генерального директорату з прав людини та верховенства права РЄ – директором з прав людини та верховенства права Клер Овей, головою Департаменту з питань впровадження прав людини, правосуддя та стандартів правової співпраці Лілією Гретарсдоттір, керівником Департаменту з питань прав людини, правосуддя та встановлення стандартів правового співробітництва Даніеле Канджемі, керівником Департаменту з питань виконання рішень ЄСПЛ Фредеріком Долтомпредставниками Секретаріату Венеційської комісії, а також із заступником начальника відділу програм співпраці Департаменту з питань впровадження прав людини, правосуддя та стандартів правової співпраці Ліліт Данегян.

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Верховный Суд ЕСПЧ Станислав Кравченко

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