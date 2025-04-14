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В Сумах в результате ракетного удара повреждены здания судов, фото

11:07, 14 апреля 2025
Поврежден фасад зданий, выбиты окна и двери, а также разрушены потолки в помещениях и служебное имущество судебных учреждений.
В Сумах в результате ракетного удара повреждены здания судов, фото
Фото: Служба судебной охраны
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 13 апреля РФ нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центральной части города Сумы. В результате атаки погибли 34 человека.

Из-за обстрела ударной волной нанесены значительные повреждения зданиям системы правосудия, сообщает Служба судебной охраны.

Поврежден фасад зданий, выбиты окна/оконные рамы, повреждены двери и потолки в помещениях. Также разрушено служебное имущество судебных учреждений.

Сотрудники судебных учреждений не пострадали.

Фото: Служба судебной охраны

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суд Сумы ракетный удар

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