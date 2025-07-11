Судьи Верховного Суда Ольга Ступак и Василий Крат приняли участие в обсуждении предлагаемых законодательных изменений по применению исковой давности

Судьи поделились своим мнением на мероприятии «Совершенствование процессуального законодательства: исковая давность».

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Судья Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак и судья ВС в Кассационном гражданском суде Василий Крат приняли участие в мероприятии «Совершенствование процессуального законодательства: исковая давность». Об этом информирует Верховный Суд.

Обсуждался проект изменений в законодательство, который, в частности, предусматривает, что в случае пропуска срока исковой давности производство подлежит закрытию уже на стадии подготовительного заседания; исковая давность применяется судом не только по заявлению стороны в споре (как сейчас), но и по инициативе «другого заинтересованного лица».

Ольга Ступак отметила различия в применении исковой давности в романо-германской и англосаксонской правовых системах. В первой она регулируется нормами материального права: истечение срока ведет к прекращению субъективного права, что означает потерю истцом и права требования, и права на судебную защиту. Во второй — исковая давность относится к процессуальному праву: истечение срока блокирует только возможность судебной защиты, а субъективное право сохраняется. Предложенные изменения приближают нашу (континентальную) правовую систему к англосаксонской, однако, по мнению докладчицы, исковая давность в Украине должна регулироваться именно нормами материального права.

Согласно действующему законодательству, исковая давность применяется лишь в случае наличия нарушенного права. То есть суд прежде всего выясняет, существует ли такое нарушение, поскольку исковая давность гарантирует защиту права в течение определённого срока. Согласно предлагаемым изменениям, суд должен будет сначала устанавливать, не пропущен ли срок исковой давности, не выясняя предварительно, нарушено ли право.

Докладчица обратила внимание на постановление БП ВС от 14 июня 2023 года по делу № 755/13805/16-ц, в котором сделан вывод, что суд применяет исковую давность только тогда, когда имеются основания для удовлетворения иска. Если право или интерес не нарушены, суд отказывает в удовлетворении иска как необоснованного. И только если установлено, что право или охраняемый законом интерес действительно нарушены, но срок исковой давности истек и об этом заявила другая сторона спора, суд отказывает в иске по причине пропуска срока давности при отсутствии уважительных причин, указанных истцом.

Также Ольга Ступак рассказала о постановлении БП ВС от 7 июля 2020 года по делу № 712/8916/17, в котором сделан вывод о разграничении понятий «сторона в споре» и «сторона в гражданском процессе». Отмечено, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, то есть не просто ответчика (как стороны в процессе), а надлежащего ответчика. Что касается предложения предусмотреть применение исковой давности по инициативе «другого заинтересованного лица», судья отметила, что возникает вопрос: кто является таким лицом в процессе и в чём степень его заинтересованности.

В постановлении БП ВС от 28 ноября 2018 года по делу № 504/2864/13-ц сделан вывод о применении исковой давности в спорах с несколькими ответчиками и несколькими исковыми требованиями. Суд указал, что один из ответчиков может заявить о применении исковой давности только в отношении тех требований, которые адресованы ему, а не другим ответчикам. Возникает вопрос: в такой ситуации «заинтересованное лицо» должно иметь интерес ко всем требованиям или к отдельным?

Также Ольга Ступак обратила внимание на вывод в вышеупомянутом постановлении БП ВС по делу № 712/8916/17 относительно исчисления исковой давности по периодическим платежам. Суд указал, что течение общего срока исковой давности следует отсчитывать от каждого ежемесячного платежа. В случае внедрения предлагаемых изменений суд будет обязан закрывать производство по части требований уже на подготовительном заседании, а по другой части — рассматривать дело по существу. Кроме того, только после установления факта нарушения права можно определить уважительность причин пропуска срока (постановление БП ВС от 15 июня 2021 года по делу № 904/5726/19). Вопросы могут возникнуть и относительно начала течения соответствующего срока, что зависит от характера нарушенного права и других обстоятельств.

Подводя итоги, докладчица отметила, что цель предлагаемых изменений — разгрузка суда — вряд ли будет достигнута. Основной задачей суда всё равно останется эффективная защита именно нарушенных прав и интересов. Что касается заинтересованного лица, то будет крайне сложно определить его процессуальный статус (соответственно, права и обязанности). Кроме того, в случае закрытия производства на стадии подготовительного заседания из-за пропуска срока исковой давности остаётся открытым вопрос о распределении судебных расходов.

Василий Крат отметил, что исковая давность относится к срокам защиты гражданского права. Поскольку основным средством защиты нарушенного права является иск, этот срок и называется исковой давностью. Судья подчеркнул, что по сути выражение «срок исковой давности» является некорректным.

В Древнем Риме, во времена классического римского права, существовали законные сроки предъявления исков. Отличие законного срока от исковой давности заключалось в том, что законный срок сам по себе (независимо от активности или бездействия управомоченного лица) прекращал право на иск. Законный срок составлял 1 год для движимого имущества и 2 года — для недвижимого. Такие сроки не прерывались и не приостанавливались. … В источниках указывается, что в V веке н. э. в римском праве появилась и исковая давность (закон императора Феодосия II). Её истечение вело к утрате права на иск, но не прекращало право требования или право собственности. Оспариваемое право сохранялось, но лишалось защиты со стороны государства. Поэтому исполнение обязательства после истечения исковой давности (возврат вещи, уплата долга) считалось надлежащим исполнением натурального обязательства. С тех пор в различных правопорядках начались дискуссии о том, прекращает ли исковая давность субъективное право. Поэтому нельзя механически переносить правила англосаксонской системы в наш правопорядок. У континентального права — собственный исторический путь и вековая традиция.

Василий Крат отметил, что Гражданский кодекс Украины не предусматривает прекращения права после истечения исковой давности. Он напомнил, что ранее высказывал соображения о том, что обращение взыскания на предмет ипотеки во внесудебном порядке позволяет кредитору обойти защиту, предоставляемую должнику (ипотекодателю) при истечении исковой давности, и добиться результата, недоступного при подаче иска о взыскании. Судья задал вопрос: должно ли частное право допускать ситуацию, при которой кредитор при наличии натурального обязательства сохраняет возможность обратить взыскание на предмет ипотеки вне суда, лишая тем самым должника права заявить о применении исковой давности.

Представляется, что это пример конфликта принципов частного права: с одной стороны — принцип разумности, с другой — свободы договора. И этот конфликт, вероятно, должен разрешаться в пользу принципа свободы договора.

Одновременно Василий Крат отметил, что в современных условиях уместно говорить о наличии двух видов исковой давности: объективной (10 лет — ч. 3 ст. 388 ГК Украины, ст. 23 Конвенции ООН о сроке исковой давности при международной купле-продаже товаров, ратифицированной Украиной 17 июля 1997 года) и субъективной (ч. 4 ст. 267 ГК Украины). Субъективная исковая давность — это срок, в течение которого лицо вправе обратиться в суд с иском о защите нарушенного права; он начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении; может быть продлён судом по уважительным причинам; заявление о его пропуске должен подать ответчик.

Судья также подчеркнул, что ГК Украины содержит отдельные процессуальные нормы, имеющие длительную традицию и правовую преемственность. Однако в украинском правопорядке не было примеров закрытия производства по делу на основании пропуска срока исковой давности без установления факта нарушения права. Поэтому простое механическое внесение предложенных изменений в ГК Украины является нецелесообразным. Понимание исковой давности как категории материального права в доктрине не изменилось, подытожил судья. Поэтому она не может внезапно трансформироваться в процессуальный срок путём внесения изменений в ч. 4 ст. 267 ГК Украины. Подобным трансформациям должны предшествовать весомые доктринальные обоснования в частном праве.