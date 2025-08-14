Тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда — кодированные результаты за 14 августа

ВККС установила кодированные результаты тестирования за 14 августа в отношении 707 человек.

Фото: vkksu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 14 по 26 августа 2025 года в отношении 6 754 участников проводится тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного общего суда как второй этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что установила кодированные результаты тестирования за 14 августа в отношении 707 человек:

1) не набрали минимально допустимого балла тестирования — 5 человек;

2) набрали минимально допустимый балл — 702 человека:

от 75 до 80 баллов — 13 человек;

от 81 до 90 баллов — 120 человек;

от 91 до 100 баллов — 569 человек.

К третьему этапу квалификационного экзамена (тестирование когнитивных способностей) будут допускаться по рейтингу не более 4 200 человек, которые набрали минимально допустимый балл.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.