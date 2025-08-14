Тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду — кодовані результати за 14 серпня

ВККС встановила кодовані результати тестування за 14 серпня стосовно 707 осіб.

Фото: vkksu.gov.ua

З 14 до 26 серпня 2025 року стосовно 6 754 учасників триває проведення тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого загального суду як другий етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що встановила кодовані результати тестування за 14 серпня стосовно 707 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 5 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 702 особи:

від 75 до 80 балів – 13 осіб;

від 81 до 90 балів – 120 осіб;

від 91 до 100 балів – 569 осіб.

До третього етапу кваліфікаційного іспиту (тестування когнітивних здібностей) допускатимуться за рейтингом не більше 4 200 осіб, які набрали мінімально допустимий бал.

