ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 15 сентября

12:42, 16 сентября 2025
ВККС установила кодированные результаты тестирования за 15 сентября в отношении 551 человека.
Как известно, с 9 по 17 сентября в отношении 4 842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.
Установлены кодированные результаты тестирования за 15 сентября в отношении 551 человека:
- не набрали минимально допустимого балла — 136 человек;
- набрали минимально допустимый балл — 415 человек:
- от 33 до 40 баллов — 233 человека;
- от 40 до 50 баллов — 174 человека;
- более 50 баллов — 8 человек.
К четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 55% максимально возможного, в количестве не более:
- 2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный общий суд;
- 400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный административный суд;
- 400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный хозяйственный суд.
По состоянию на 15 сентября установлены результаты тестирования когнитивных способностей 3 821 человека:
- не набрали минимально допустимого балла — 1 043 человека;
- набрали минимально допустимый балл — 2 778 человек:
- от 33 до 40 баллов — 1 623 человека;
- от 40 до 50 баллов — 1 105 человек;
- более 50 баллов — 50 человек.
Кодированные результаты тестирования по состоянию на 15 сентября:
