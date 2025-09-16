ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 15 сентября

ВККС установила кодированные результаты тестирования за 15 сентября в отношении 551 человека.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, с 9 по 17 сентября в отношении 4 842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Установлены кодированные результаты тестирования за 15 сентября в отношении 551 человека:

не набрали минимально допустимого балла — 136 человек; набрали минимально допустимый балл — 415 человек:

от 33 до 40 баллов — 233 человека;

от 40 до 50 баллов — 174 человека;

более 50 баллов — 8 человек.

К четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 55% максимально возможного, в количестве не более:

2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный общий суд;

400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный административный суд;

400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный хозяйственный суд.

По состоянию на 15 сентября установлены результаты тестирования когнитивных способностей 3 821 человека:

не набрали минимально допустимого балла — 1 043 человека; набрали минимально допустимый балл — 2 778 человек:

от 33 до 40 баллов — 1 623 человека;

от 40 до 50 баллов — 1 105 человек;

более 50 баллов — 50 человек.

Кодированные результаты тестирования по состоянию на 15 сентября:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.