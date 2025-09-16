Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 15 сентября

12:42, 16 сентября 2025
ВККС установила кодированные результаты тестирования за 15 сентября в отношении 551 человека.
ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 15 сентября
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, с 9 по 17 сентября в отношении 4 842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Установлены кодированные результаты тестирования за 15 сентября в отношении 551 человека:

  1. не набрали минимально допустимого балла — 136 человек;
  2. набрали минимально допустимый балл — 415 человек:
  • от 33 до 40 баллов — 233 человека;
  • от 40 до 50 баллов — 174 человека;
  • более 50 баллов — 8 человек.

К четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 55% максимально возможного, в количестве не более:

  • 2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный общий суд;
  • 400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный административный суд;
  • 400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный хозяйственный суд.

По состоянию на 15 сентября установлены результаты тестирования когнитивных способностей 3 821 человека:

  1. не набрали минимально допустимого балла — 1 043 человека;
  2. набрали минимально допустимый балл — 2 778 человек:
  • от 33 до 40 баллов — 1 623 человека;
  • от 40 до 50 баллов — 1 105 человек;
  • более 50 баллов — 50 человек.

Кодированные результаты тестирования по состоянию на 15 сентября:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о Военном омбудсмане

Парламент начал рассмотрение поправок к законопроекту о Военном омбудсмане.

Судья Верховного Суда пожаловался на руководство Верховного Суда, которое не хочет отпускать его в командировку в США

Виктор Пророк считает, что председатель Верховного Суда и председатель Кассационного гражданского суда ВС относятся к нему предвзято.

Верховная Рада приняла президентский закон о создании новых спецсудов – СОАС и СААС

Парламент принял в целом закон, инициированный Владимиром Зеленским, о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

В 2026 году прожиточный минимум для расчета окладов судей и прокуроров останется на уровне 2102 грн – проект бюджета

Правительство предлагает оставить 2102 грн для расчета окладов судей и прокуроров.

Финансирование судебной власти в 2026 году увеличат на 100 млн по общему фонду и на 800 млн по спецфонду – хотя ВСП предлагал увеличить на 16,2 млрд грн

В то же время Кабмин учел в полном объеме потребность в капитальных расходах ВАКС и Высшего совета правосудия на проведение капитального ремонта здания и предусмотрел расходы для создания двух новых высших специализированных судов – СОАС и СААС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції