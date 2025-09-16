ВККС оприлюднила кодовані результати тестування когнітивних здібностей за 15 вересня

ВККС встановила кодовані результати тестування за 15 вересня стосовно 551 осіб.

Як відомо, з 9 до 17 вересня стосовно 4 842 учасників триває проведення тестування когнітивних здібностей як третій етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

Встановлено кодовані результати тестування за 15 вересня стосовно 551 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 136 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 415 осіб:

від 33 до 40 балів – 233 особи;

від 40 до 50 балів – 174 особи;

більше 50 балів – 8 осіб.

До четвертого етапу іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного місцевого суду) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 55 відсотків максимально можливого бала, у кількості не більше:

- 2 800 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого загального суду;

- 400 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого адміністративного суду;

- 400 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого господарського суду.

Станом на 15 вересня встановлено результати тестування когнітивних здібностей 3 821 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 1 043 особи;

2) набрали мінімально допустимий бал – 2 778 осіб:

від 33 до 40 балів – 1 623 особи;

від 40 до 50 балів – 1 105 осіб;

більше 50 балів – 50 осіб.

Кодовані результати тестування станом на 15 вересня:

