Добор на должность судьи местного суда — ВККС опубликовала образцы практических заданий по всем специализациям

ВККС также обнародовала перечень ссылок в ЕГРСР на судебные дела, использованные при разработке модельных судебных решений для практических заданий.

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала материалы, которые могут быть полезными для подготовки к выполнению практического задания кандидатами на должность судьи местного суда, а также судьями, выразившими намерение быть переведенными в другой местный суд, в рамках добора, объявленного 11 декабря 2024 года.

Для ознакомления опубликован перечень ссылок в Едином государственном реестре судебных решений на судебные дела, которые использовались при разработке модельных судебных решений для практических заданий, которые будут выполнять кандидаты и судьи на четвертом этапе квалификационного экзамена в рамках отбора:

Кроме того, для участников экзамена подготовлены образцы практических заданий по всем специализациям:

административная специализация;

хозяйственная специализация;

общая (уголовная) специализация;

общая (гражданская) специализация:

В ВККС добавили, что примеры сформированы на основе реальной судебной практики, в частности:

административная специализация — дело № 560/3159/23;

хозяйственная специализация — дело № 918/822/23 (918/1073/23);

общая (уголовная) специализация — дело № 285/2048/22;

общая (гражданская) специализация — дело № 349/1031/17.

