Добор на должность судьи местного суда — ВККС опубликовала образцы практических заданий по всем специализациям

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала материалы, которые могут быть полезными для подготовки к выполнению практического задания кандидатами на должность судьи местного суда, а также судьями, выразившими намерение быть переведенными в другой местный суд, в рамках добора, объявленного 11 декабря 2024 года.
Для ознакомления опубликован перечень ссылок в Едином государственном реестре судебных решений на судебные дела, которые использовались при разработке модельных судебных решений для практических заданий, которые будут выполнять кандидаты и судьи на четвертом этапе квалификационного экзамена в рамках отбора:
Кроме того, для участников экзамена подготовлены образцы практических заданий по всем специализациям:
административная специализация;
хозяйственная специализация;
общая (уголовная) специализация;
общая (гражданская) специализация:
В ВККС добавили, что примеры сформированы на основе реальной судебной практики, в частности:
