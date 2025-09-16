Добір на посаду судді місцевого суду — ВККС оприлюднила зразки практичних завдань за усіма спеціалізаціями

ВККС опублікувала також перелік посилань в ЄДРСР на судові справи, що використовувалися під час розроблення модельних судових рішень для практичних завдань.

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила матеріали, що можуть бути корисними для підготовки до виконання практичного завдання кандидатами на посаду судді місцевого суду, а також суддями, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, в межах добору, оголошеного 11 грудня 2024 року.

Для ознайомлення опубліковано перелік посилань в Єдиному державному реєстрі судових рішень на судові справи, що використовувалися під час розроблення модельних судових рішень для практичних завдань, які виконуватимуть кандидати та судді на четвертому етапі кваліфікаційного іспиту в межах добору:

Крім того, для учасників іспиту підготовлено зразки практичних завдань за усіма спеціалізаціями:

адміністративна спеціалізація:

господарська спеціалізація:

загальна (кримінальна) спеціалізація:

загальна (цивільна) спеціалізація:

У ВККС додали, що приклади сформовано на основі реальної судової практики, зокрема:

адміністративна спеціалізація — справа № 560/3159/23;

господарська спеціалізація — справа № 918/822/23 (918/1073/23);

загальна (кримінальна) спеціалізація — справа № 285/2048/22;

загальна (цивільна) спеціалізація — справа № 349/1031/17.

