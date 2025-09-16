Добір на посаду судді місцевого суду — ВККС оприлюднила зразки практичних завдань за усіма спеціалізаціями

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила матеріали, що можуть бути корисними для підготовки до виконання практичного завдання кандидатами на посаду судді місцевого суду, а також суддями, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, в межах добору, оголошеного 11 грудня 2024 року.
Для ознайомлення опубліковано перелік посилань в Єдиному державному реєстрі судових рішень на судові справи, що використовувалися під час розроблення модельних судових рішень для практичних завдань, які виконуватимуть кандидати та судді на четвертому етапі кваліфікаційного іспиту в межах добору:
Крім того, для учасників іспиту підготовлено зразки практичних завдань за усіма спеціалізаціями:
адміністративна спеціалізація:
господарська спеціалізація:
загальна (кримінальна) спеціалізація:
загальна (цивільна) спеціалізація:
У ВККС додали, що приклади сформовано на основі реальної судової практики, зокрема:
