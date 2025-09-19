Конкурс в ВАКС — ВККС рассмотрела материалы еще 80 кандидатов

По результатам заседаний Комиссия решила допустить еще 60 человек к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе.

Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегий рассмотрела вопрос о допуске еще 80 кандидатов к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе на замещение вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, объявленного Комиссией 3 июня 2025 года.

По результатам заседаний 18 сентября Комиссия решила допустить еще 60 человек к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе.

Отказано в допуске к конкурсу (прохождению квалификационного оценивания) 20 лицам.

Таким образом, с учетом решений от 16 сентября Комиссия рассмотрела вопрос допуска 204 кандидатов из 205.

В итоге 158 человек допущены к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе.

В то же время в целом отказано в допуске к конкурсу (прохождению квалификационного оценивания) 46 лицам.

Кроме того, еще в отношении одного кандидата ожидается рассмотрение вопроса допуска к участию в конкурсе.

«Наиболее распространенными основаниями отказа в допуске к квалификационному оцениванию стали несоответствие стажа работы адвокатом, судьей или научным работником; неподача специального заявления об отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью четвертой статьи 7 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде»; непредоставление необходимых копий дипломов об образовании с приложениями; некорректное заполнение документов», — заявили в Комиссии.

ВККС обращает внимание, что допущенные кандидаты одновременно могут претендовать на вакантные должности судьи Высшего антикоррупционного суда обеих инстанций — 13 должностей судей первой инстанции и 10 должностей судей апелляционной палаты.

