Конкурс до ВАКС — ВККС розглянула матеріали ще 80 кандидатів

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегій розглянула питання про допуск ще 80 кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеного Комісією 3 червня 2025 року.

За результатами засідань 18 вересня Комісія вирішила допустити ще 60 осіб до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі.

Відмовлено в допуску до конкурсу (проходження кваліфікаційного оцінювання) 20 особам.

Таким чином, з урахуванням рішень від 16 вересня Комісія розглянула питання допуску 204 кандидатів з 205.

У підсумку 158 осіб допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі.

Водночас загалом відмовлено в допуску до конкурсу (проходження кваліфікаційного оцінювання) 46 особам.

Крім цього, ще стосовно одного кандидата очікується розгляд питання допуску до участі в конкурсі.

«Найпоширенішими підставами відмови в допуску до кваліфікаційного оцінювання стали невідповідність стажу роботи адвокатом, суддею чи науковцем; неподання спеціальної заяви про відсутність обставин, передбачених частиною четвертою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»; неподання необхідних копій дипломів про освіту з додатками; некоректне заповнення документів», - заявили у Комісії.

ВККС звертає увагу, що допущені кандидати одночасно можуть претендувати на вакантні посади судді Вищого антикорупційного суду обох інстанцій – 13 посад суддів першої інстанції та 10 посад суддів апеляційної палати.

