Практика судів
  1. Суд інфо

Конкурс до ВАКС — ВККС розглянула матеріали ще 80 кандидатів

17:20, 19 вересня 2025
За результатами засідань Комісія вирішила допустити ще 60 осіб до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі.
Конкурс до ВАКС — ВККС розглянула матеріали ще 80 кандидатів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегій розглянула питання про допуск ще 80 кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошеного Комісією 3 червня 2025 року.

За результатами засідань 18 вересня Комісія вирішила допустити ще 60 осіб до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі.

Відмовлено в допуску до конкурсу (проходження кваліфікаційного оцінювання) 20 особам.

Таким чином, з урахуванням рішень від 16 вересня Комісія розглянула питання допуску 204 кандидатів з 205.

У підсумку 158 осіб допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі.

Водночас загалом відмовлено в допуску до конкурсу (проходження кваліфікаційного оцінювання) 46 особам.

Крім цього, ще стосовно одного кандидата очікується розгляд питання допуску до участі в конкурсі.

«Найпоширенішими підставами відмови в допуску до кваліфікаційного оцінювання стали невідповідність стажу роботи адвокатом, суддею чи науковцем; неподання спеціальної заяви про відсутність обставин, передбачених частиною четвертою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»; неподання необхідних копій дипломів про освіту з додатками; некоректне заповнення документів», - заявили у Комісії.

ВККС звертає увагу, що допущені кандидати одночасно можуть претендувати на вакантні посади судді Вищого антикорупційного суду обох інстанцій – 13 посад суддів першої інстанції та 10 посад суддів апеляційної палати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ВККС ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду