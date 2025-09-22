ВККС рекомендовала назначить на должность судьи

Судья прошла квалификационное оценивание и признана Комиссией соответствующей занимаемой должности.

Высшая квалификационная комиссия судей 22 сентября в пленарном составе рассмотрела вопрос о рекомендациях Ремезок Анастасии Юрьевны для назначения на должность судьи Александрійского городского районного суда Кировоградской области. Об этом сообщила ВККС.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», подлежит оцениванию в порядке, установленном законом.

Судья прошла квалификационное оценивание и признана Комиссией соответствующей занимаемой должности. Учитывая результаты оценивания, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Ремезок Анастасии Юрьевны на должность судьи Александрійского городского районного суда Кировоградской области.

