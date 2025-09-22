ВККС рекомендувала призначити на посаду судді

Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 22 вересня у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування Ремезок Анастасії Юріївни для призначення на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області. Про це повідомила ВККС.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді. Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Ремезок Анастасії Юріївни на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

