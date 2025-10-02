ВСП уволил судью Южноукраинского городского суда Николаевской области Александра Савина

Судью Александра Савина уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Высший совет правосудия 2 октября принял решение об увольнении судьи Южноукраинского городского суда Николаевской области Савина Александра Ивановича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

В ВРП отметили, что реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо с должностью судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности (часть восьмая статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

