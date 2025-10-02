ВРП звільнила суддю Південноукраїнського міського суду Миколаївської області Олександра Савіна

Суддю Олександра Савіна звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Вища рада правосуддя 2 жовтня ухвалила рішення про звільнення судді Південноукраїнського міського суду Миколаївської області Савіна Олександра Івановича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

У ВРП зазначили, що реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Раніше ми писали, що суддя Лиманського міськсуду Наталія Стулень звільнена за відмову від кваліфікаційного оцінювання.

