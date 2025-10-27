Глава Верховного Суда Станислав Кравченко подчеркнул, что внедрение электронных сервисов в работу судов является важным элементом европейской интеграции Украины.

Фото: supreme.court.gov.ua

Представители судебной власти Украины подписали Меморандум о намерениях по реализации проекта цифровизации судебной системы страны. Документ подписали председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, глава Высшего совета правосудия Григорий Усик, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасечник и судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников. Об этом сообщил Верховный Суд.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что национальная судебная система продемонстрировала исключительную устойчивость перед вызовами, вызванными войной. Это стало возможным, в частности, благодаря современным информационным технологиям и активному развитию цифровизации судопроизводства. Об этом он заявил во время мероприятия, посвященного подписанию Меморандума, который предусматривает реализацию проекта Лаборатории законодательных инициатив и Шведского агентства международного развития и сотрудничества по цифровизации судебной системы Украины.

Он подчеркнул, что внедрение электронных сервисов в работу судов является важным элементом европейского интеграционного процесса Украины.

Проект является важной частью выполнения задач, определенных в Дорожной карте по вопросам верховенства права и в плане Ukraine Facility 2024–2027, и направлен на усиление потенциала судебной власти и конституционного судопроизводства через цифровизацию внутренних процессов.

Предполагается, что наработки проекта в дальнейшем будут распространены и на суды первой и апелляционной инстанций, а также на высшие специализированные суды, что будет способствовать комплексной модернизации всей судебной системы.

В рамках этого процесса Верховный Суд намерен в значительной степени технически обновить свою систему делопроизводства, используя современные технологии для содействия осуществлению правосудия.

Меморандум был подписан под эгидой и при личном присутствии генерального директора агентства Якоба Гранита.

Фото: supreme.court.gov.ua

