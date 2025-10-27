Практика судов
  1. Суд инфо
  2. / В Украине

Представители судебной власти Украины подписали Меморандум о намерениях по реализации проекта цифровизации судебной системы

14:31, 27 октября 2025
Глава Верховного Суда Станислав Кравченко подчеркнул, что внедрение электронных сервисов в работу судов является важным элементом европейской интеграции Украины.
Представители судебной власти Украины подписали Меморандум о намерениях по реализации проекта цифровизации судебной системы
Фото: supreme.court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представители судебной власти Украины подписали Меморандум о намерениях по реализации проекта цифровизации судебной системы страны. Документ подписали председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, глава Высшего совета правосудия Григорий Усик, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасечник и судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников. Об этом сообщил Верховный Суд.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что национальная судебная система продемонстрировала исключительную устойчивость перед вызовами, вызванными войной. Это стало возможным, в частности, благодаря современным информационным технологиям и активному развитию цифровизации судопроизводства. Об этом он заявил во время мероприятия, посвященного подписанию Меморандума, который предусматривает реализацию проекта Лаборатории законодательных инициатив и Шведского агентства международного развития и сотрудничества по цифровизации судебной системы Украины.

Он подчеркнул, что внедрение электронных сервисов в работу судов является важным элементом европейского интеграционного процесса Украины.

Проект является важной частью выполнения задач, определенных в Дорожной карте по вопросам верховенства права и в плане Ukraine Facility 2024–2027, и направлен на усиление потенциала судебной власти и конституционного судопроизводства через цифровизацию внутренних процессов.

Предполагается, что наработки проекта в дальнейшем будут распространены и на суды первой и апелляционной инстанций, а также на высшие специализированные суды, что будет способствовать комплексной модернизации всей судебной системы.

В рамках этого процесса Верховный Суд намерен в значительной степени технически обновить свою систему делопроизводства, используя современные технологии для содействия осуществлению правосудия.

Меморандум был подписан под эгидой и при личном присутствии генерального директора агентства Якоба Гранита.

Фото: supreme.court.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВККС Верховный Суд ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду