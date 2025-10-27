Практика судів
  1. Суд інфо
  2. / В Україні

Представники судової влади України підписали Меморандум про наміри щодо реалізації проекту з цифровізації судової системи

14:31, 27 жовтня 2025
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко підкреслив, що впровадження електронних сервісів у роботу судів є важливим елементом у межах євроінтеграційного поступу України.
Представники судової влади України підписали Меморандум про наміри щодо реалізації проекту з цифровізації судової системи
Фото: supreme.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Представники судової влади України підписали Меморандум про наміри щодо реалізації проекту з цифровізації судової системи країни. Документ підписали голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник та суддя Конституційного Суду України Олександр Водянніков. Про це повідомив Верховний Суд.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив, що національна судова система продемонструвала надзвичайну стійкість перед викликами, зумовленими війною. Це стало можливим, зокрема, завдяки сучасним інформаційним технологіям і активному розвитку цифровізації судочинства. Про це він сказав під час заходу з нагоди підписання Меморандуму, що передбачає реалізацію проекту Лабораторії законодавчих ініціатив і Шведської міжнародної агенції розвитку та співробітництва з цифровізації судової системи в Україні.

Він підкреслив, що до того ж впровадження електронних сервісів у роботу судів є важливим елементом у межах євроінтеграційного поступу України.

Цей проект є важливою частиною виконання завдань, визначених у Дорожній карті з питань верховенства права та Плані Ukraine Facility 2024–2027, і спрямований на посилення спроможності судової влади та конституційного судочинства через цифровізацію внутрішніх процесів. Передбачається, що напрацювання проєкту надалі будуть поширені й на суди першої та апеляційної інстанцій, а також на вищі спеціалізовані суди, що сприятиме комплексній модернізації всієї  судової системи.

В межах цього процесу ВС має намір значною мірою технічно осучаснити свою систему діловодства, використовуючи сучасні технології для сприяння здійсненню правосуддя Верховним Судом.

Меморандум підписано під егідою та за особистої присутності генерального директора агенції Якоба Ґраніта.

Фото: supreme.court.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд ВККС Верховний Суд ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду