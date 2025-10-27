Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко підкреслив, що впровадження електронних сервісів у роботу судів є важливим елементом у межах євроінтеграційного поступу України.

Фото: supreme.court.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Представники судової влади України підписали Меморандум про наміри щодо реалізації проекту з цифровізації судової системи країни. Документ підписали голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник та суддя Конституційного Суду України Олександр Водянніков. Про це повідомив Верховний Суд.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив, що національна судова система продемонструвала надзвичайну стійкість перед викликами, зумовленими війною. Це стало можливим, зокрема, завдяки сучасним інформаційним технологіям і активному розвитку цифровізації судочинства. Про це він сказав під час заходу з нагоди підписання Меморандуму, що передбачає реалізацію проекту Лабораторії законодавчих ініціатив і Шведської міжнародної агенції розвитку та співробітництва з цифровізації судової системи в Україні.

Він підкреслив, що до того ж впровадження електронних сервісів у роботу судів є важливим елементом у межах євроінтеграційного поступу України.

Цей проект є важливою частиною виконання завдань, визначених у Дорожній карті з питань верховенства права та Плані Ukraine Facility 2024–2027, і спрямований на посилення спроможності судової влади та конституційного судочинства через цифровізацію внутрішніх процесів. Передбачається, що напрацювання проєкту надалі будуть поширені й на суди першої та апеляційної інстанцій, а також на вищі спеціалізовані суди, що сприятиме комплексній модернізації всієї судової системи.

В межах цього процесу ВС має намір значною мірою технічно осучаснити свою систему діловодства, використовуючи сучасні технології для сприяння здійсненню правосуддя Верховним Судом.

Меморандум підписано під егідою та за особистої присутності генерального директора агенції Якоба Ґраніта.

Фото: supreme.court.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.