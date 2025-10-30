ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 12 судей в апелляционные суды

ВСП принял решение внести представления Владимиру Зеленскому о назначении 12 судей.

Высший совет правосудия 30 октября принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении 12 судей на должности в апелляционные суды:

Ростислава Москаля — на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;

Оксаны Поповой — на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;

Константина Яремчука — на должность судьи Седьмого апелляционного административного суда;

Андрея Колодяжного — на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Григория Джепы — на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Анны Замченко — на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Алины Шинкаренко — на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Андрея Кошли — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Сергея Мартынюка — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Юлии Романюк — на должность судьи Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда;

Романа Колесника — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Оксаны Ярешко — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда.

