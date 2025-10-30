ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 12 судей в апелляционные суды

Высший совет правосудия 30 октября принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении 12 судей на должности в апелляционные суды:
Ростислава Москаля — на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда;
Оксаны Поповой — на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;
Константина Яремчука — на должность судьи Седьмого апелляционного административного суда;
Андрея Колодяжного — на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Григория Джепы — на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Анны Замченко — на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Алины Шинкаренко — на должность судьи Сумского апелляционного суда;
Андрея Кошли — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;
Сергея Мартынюка — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;
Юлии Романюк — на должность судьи Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда;
Романа Колесника — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;
Оксаны Ярешко — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда.
