ВРП внесе Зеленському подання про призначення 12 суддів до апеляційних судів

Вища рада правосуддя 30 жовтня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення 12 суддів на посади до апеляційних судів:
Ростислава Москаля – на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
Оксани Попової – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
Костянтина Яремчука – на посаду судді Сьомого апеляційного адміністративного суду;
Андрія Колодяжного – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Григорія Джепи – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Анни Замченко – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Аліни Шинкаренко – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Андрія Кошлі – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;
Сергія Мартинюка – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;
Юлії Романюк – на посаду судді Північно-західного апеляційного господарського суду;
Романа Колесника – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;
Оксани Ярешко – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду.
