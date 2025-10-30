ВРП внесе Зеленському подання про призначення 12 суддів до апеляційних судів

ВРП ухвалила рішення про внесення подань Володимиру Зеленському про призначення 12 суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 30 жовтня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення 12 суддів на посади до апеляційних судів:

Ростислава Москаля – на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;

Оксани Попової – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Костянтина Яремчука – на посаду судді Сьомого апеляційного адміністративного суду;

Андрія Колодяжного – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Григорія Джепи – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Анни Замченко – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Аліни Шинкаренко – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Андрія Кошлі – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;

Сергія Мартинюка – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;

Юлії Романюк – на посаду судді Північно-західного апеляційного господарського суду;

Романа Колесника – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Оксани Ярешко – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.