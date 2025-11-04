ВСП внесет Зеленскому представление о назначении шести судей в апелляционные суды

Высший совет правосудия сообщил о принятии решения о внесении представлений Президенту Владимиру Зеленскому о назначении шести судей на должности в апелляционные суды, а именно:
Кальника Виталия Валерьевича – на должность судьи Третьего апелляционного административного суда;
Милицианова Романа Валерьевича – на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;
Осиповой Елены Александровны – на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;
Прядко Оксаны Васильевны – на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;
Тарновецкого Ивана Игоревича – на должность судьи Пятого апелляционного административного суда;
Фещенко Юлии Витальевны – на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда.
