ВСП внесет Зеленскому представление о назначении шести судей в апелляционные суды

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту о назначении шести судей на должности в апелляционные суды.

Высший совет правосудия сообщил о принятии решения о внесении представлений Президенту Владимиру Зеленскому о назначении шести судей на должности в апелляционные суды, а именно:

Кальника Виталия Валерьевича – на должность судьи Третьего апелляционного административного суда;

Милицианова Романа Валерьевича – на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;

Осиповой Елены Александровны – на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;

Прядко Оксаны Васильевны – на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;

Тарновецкого Ивана Игоревича – на должность судьи Пятого апелляционного административного суда;

Фещенко Юлии Витальевны – на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда.

