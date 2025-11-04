ВРП внесе Зеленському подання про призначення шістьох суддів до апеляційних судів

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту про призначення шістьох суддів на посади до апеляційних судів.

Вища рада правосуддя повідомила про ухвалення рішення про внесення подань Президенту Володимиру Зеленському про призначення шістьох суддів на посади до апеляційних судів, а саме:

Кальника Віталія Валерійовича – на посаду судді Третього апеляційного адміністративного суду;

Міліціанова Романа Валерійовича – на посаду судді Західного апеляційного господарського суду;

Осіпової Олени Олександрівни – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Прядко Оксани Василівни – на посаду судді Західного апеляційного господарського суду;

Тарновецького Івана Ігоровича – на посаду судді П’ятого апеляційного адміністративного суду;

Фещенко Юлії Віталіївни – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду.

