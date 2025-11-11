Судья Днепровского апелляционного суда Роман Мудрецкий соответствует занимаемой должности — ВККС

По результатам заседания Комиссией принято решение признать судью Днепровского апелляционного суда Романа Мудрецкого таким, что соответствует занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины 10 ноября в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судьи местного суда занимаемой должности. Об этом сообщила ВККС.

По результатам заседания Комиссией принято решение признать судью Днепровского апелляционного суда Мудрецкого Романа Владимировича таким, что соответствует занимаемой должности.

Кроме того, судью из Волыни Иванну Окостень признано такой, что соответствует занимаемой должности.

Ранее ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

Также ВККС рекомендует откомандировать 9 судей в другие суды.

