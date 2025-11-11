Cуддя Дніпровського апеляційного суду Роман Мудрецький відповідає займаній посаді — ВККС

  1. Суд інфо

20:36, 11 листопада 2025
За результатами засідання Комісією ухвалено рішення, визнати суддю Дніпровського апеляційного суду Романа Мудрецького таким, що відповідає займаній посаді.
Фото: vkksu.gov.ua
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 10 листопада у пленарному складі розглянуто питання про відповідність судді місцевого суду займаній посаді. Про це повідомила ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено рішення, визнати суддю Дніпровського апеляційного суду Мудрецького Романа Володимировича таким, що відповідає займаній посаді.

Крім того, суддю з Волині Іванну Окостень визнано такою, що відповідає займаній посаді.

Раніше ВККС рекомендувала відрядити  суддів до Києво-Святошинського райсуду Київської області та до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

Також ВККС рекомендує відрядити 9 суддів до інших судів.

