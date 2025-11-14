ВСП уволил почти 200 судей за десять месяцев 2025 года
Высший совет правосудия в течение десяти месяцев 2025 года принял решения об увольнении 193 судей.
По общим основаниям уволено 155 судей, а именно:
- в связи с подачей заявлений об отставке уволено 145 судей, из которых:
- 105 — судьи местных судов;
- 35 — судьи апелляционных судов;
- 5 — судьи Верховного Суда;
- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию — уволено 10 судей местного суда.
По особым основаниям Высшим советом правосудия уволено 38 судей, а именно:
- за совершение существенного дисциплинарного проступка – 28;
- на основании подпункта 4 пункта 16\1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 10.
