ВСП уволил почти 200 судей за десять месяцев 2025 года

13:45, 14 ноября 2025
За общими обстоятельствами уволено 155 судей, а по особым обстоятельствам — 38.
ВСП уволил почти 200 судей за десять месяцев 2025 года
Высший совет правосудия в течение десяти месяцев 2025 года принял решения об увольнении 193 судей.

По общим основаниям уволено 155 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволено 145 судей, из которых:

  • 105 — судьи местных судов;
  • 35 — судьи апелляционных судов;
  • 5 — судьи Верховного Суда;

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию — уволено 10 судей местного суда.

По особым основаниям Высшим советом правосудия уволено 38 судей, а именно:

- за совершение существенного дисциплинарного проступка – 28;

- на основании подпункта 4 пункта 16\1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 10.

