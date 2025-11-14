ВСП уволил почти 200 судей за десять месяцев 2025 года

За общими обстоятельствами уволено 155 судей, а по особым обстоятельствам — 38.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия в течение десяти месяцев 2025 года принял решения об увольнении 193 судей.

По общим основаниям уволено 155 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволено 145 судей, из которых:

105 — судьи местных судов;

35 — судьи апелляционных судов;

5 — судьи Верховного Суда;

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию — уволено 10 судей местного суда.

По особым основаниям Высшим советом правосудия уволено 38 судей, а именно:

- за совершение существенного дисциплинарного проступка – 28;

- на основании подпункта 4 пункта 16\1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 10.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.