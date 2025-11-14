ВРП звільнила майже 200 суддів за десять місяців 2025 року
Вища рада правосуддя упродовж десяти місяців 2025 року ухвалила рішення щодо звільнення 193 суддів.
За загальними обставинами звільнено 155 суддів, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 145 суддів, з яких:
- 105 - судді місцевих судів;
- 35 - судді апеляційних судів;
- 5 - судді Верховного Суду;
- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням - звільнено 10 суддів місцевого суду.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 38 суддів, а саме:
- за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 28;
- на підставі підпункту 4 пункту 16\1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 10.
