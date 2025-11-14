ВРП звільнила майже 200 суддів за десять місяців 2025 року

За загальними обставинами звільнено 155 суддів, а за особливими обставинами — 38.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя упродовж десяти місяців 2025 року ухвалила рішення щодо звільнення 193 суддів.

За загальними обставинами звільнено 155 суддів, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 145 суддів, з яких:

105 - судді місцевих судів;

35 - судді апеляційних судів;

5 - судді Верховного Суду;

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням - звільнено 10 суддів місцевого суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 38 суддів, а саме:

- за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 28;

- на підставі підпункту 4 пункту 16\1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 10.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.