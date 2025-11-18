  1. Суд инфо
ВСП продлила отстранение судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Кропивной

12:03, 18 ноября 2025
Судья подозревается в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
ВСП продлила отстранение судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Кропивной
Высший совет правосудия по ходатайству заместителя Генпрокурора – руководителя САП Александра Клименко продлил до 18 января 2026 года срок временного отстранения от осуществления правосудия судьи Северного апелляционного хозяйственного суда, привлеченного к уголовной ответственности. Речь идет о Людмиле Кропивной.

Судья подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 368-5 и частью второй статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины, то есть в приобретении активов, стоимость которых существенно превышает ее законные доходы; во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2021 год, отличающихся от достоверных на значительную сумму.

Напомним, 3 октября 2025 года ВСП уже отстраняла этого судью от работы до 22 ноября 2025 года в связи с тем же уголовным производством.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ВАКС назначил 5 млн гривен залога судьи из Киева Кропивной, подозреваемой в незаконном обогащении.

