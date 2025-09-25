ВАКС назначил 5 млн гривен залога судьи из Киева, подозреваемой в незаконном обогащении

Судью из Киева подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения судье одного из киевских судов, которую подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о судье Северного апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной.

25 сентября суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и определил подозреваемой залог в размере 5 млн грн.

Кроме того, на нее возложены процессуальные обязанности: являться по вызову к следователю, прокурору или суду; не покидать пределы Киева и области без разрешения; сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, что 22 сентября по поручению руководителя САП прокурор сообщил судье о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений.

Действия судьи квалифицированы по ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что в конце 2021 года судья приобрела во владение два земельных участка и жилой дом в Киевской области, стоимость которых более чем на 16 млн грн превышает ее законные доходы. Так, на сайтах недвижимости эти объекты продавались почти за 1 млн долларов США, а конечная стоимость составила около 900 тыс. долларов США (ориентировочно 24 млн грн по курсу НБУ на дату приобретения).

Также выяснено, что судья в своих декларациях за 2021–2024 годы указывала недостоверные сведения об этом имуществе, а именно о его стоимости, отмечают в САП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.