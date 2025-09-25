ВАКС призначив 5 млн гривень застави судді з Києва, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Суддю з Києва підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді одного з київських судів, яку підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За інформацією Центру протидії корупції, мова йде про суддю Північного апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну.

25 вересня суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і визначив підозрюваній заставу у розмірі 5 млн грн.

Крім того, на неї покладено процесуальні обов’язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; не залишати межі Києва та області без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Нагадаємо, що 22 вересня за дорученням керівника САП прокурор повідомив судді про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей.

Дії судді кваліфіковано за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2021 року суддя набула у власність дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині, вартість яких на понад 16 млн грн перевищує її законні доходи. Так, на сайтах нерухомості ці об’єкти продавали за майже 1 млн дол. США, а кінцева вартість становила близько 900 тис. дол. США (орієнтовно 24 млн грн за курсом НБУ на дату придбання).

Також з'ясовано, що суддя у своїх деклараціях за 2021 – 2024 роки зазначала недостовірні відомості про це майно, а саме про його вартість, вказують у САП.

