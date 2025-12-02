Судья Хустского райсуда Закарпатской области Оксана Волощук уволена в отставку

Судья Оксана Волощук уволена в отставку в связи с подачей соответствующего заявления.

Высший совет правосудия 2 декабря рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим основаниям.

ВСП решил уволить Волощук Оксану Ярославовну с должности судьи Хустского районного суда Закарпатской области в связи с подачей заявления об отставке.

Также Высший совет правосудия постановил приостановить рассмотрение заявления Каравана Романа Викторовича об увольнении с должности судьи Одесского окружного административного суда по собственному желанию на время рассмотрения дисциплинарной жалобы.

Ранее Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей.

