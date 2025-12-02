Суддю Хустського райсуду Закарпатської області Оксану Волощук звільнено у відставку

Суддю Оксану Волощук звільнено у відставку у зв’язку з поданням відповідної заяви.

Вища рада правосуддя 2 грудня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити Волощук Оксану Ярославівну з посади судді Хустського районного суду Закарпатської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Також Вища рада правосуддя ухвалила зупинити розгляд заяви Каравана Романа Вікторовича про звільнення з посади судді Одеського окружного адміністративного суду за власним бажанням на час розгляду дисциплінарної скарги.

Раніше Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів.

