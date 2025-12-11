КСУ указал, что штраф за нарушение ПДД при автофиксации является соразмерным средством превентивного контроля

Урегулирование отношений в сфере безопасности на автомобильном транспорте направлено на защиту прав участников дорожного движения, а санкция за административные правонарушения в этой сфере является соразмерным средством превентивного контроля, – Решение Суда.

Первый сенат Конституционного Суда Украины 11 декабря рассмотрел дело по конституционным жалобам Виталия Валерьевича Гасяка, Сергея Васильевича Дыняка, Виталия Викторовича Маклашевского относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части первой статьи 14-3, части второй статьи 132-1, части восьмой статьи 258, части четвертой статьи 279-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения Суд принял Решение № 7-р(І)/2025, которым признал конституционными часть первую статьи 14-3 и часть вторую статьи 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно части первой статьи 14-3 Кодекса административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, предусмотренные, в частности, частями второй и третьей статьи 132-1 Кодекса, зафиксированные в автоматическом режиме, несет ответственное лицо – физическое лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство, а в случае если в Единый государственный реестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе соответствующего транспортного средства – надлежащий пользователь транспортного средства, а если в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований на момент запроса отсутствуют сведения о руководителе юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, – лицо, выполняющее полномочия руководителя такого юридического лица.

Согласно части второй статьи 132-1 Кодекса превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм при движении крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами влечет наложение штрафа <…>.

Суд закрыл конституционное производство в деле относительно соответствия Конституции Украины части восьмой статьи 258, части четвертой статьи 279-5 Кодекса в связи с обращением в Суд ненадлежащим субъектом.

Судья-докладчик по делу – Александр Петришин.

Судьи Алла Олейник и Петр Филюк выразили отдельные мнения.

