ВККС прекратила квалификационное оценивание трех судей на соответствие занимаемой должности

В понедельник, 26 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о прекращении квалификационного оценивания трех судей на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщила ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Прижигалинская Татьяна Владимировна — Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области — квалификационное оценивание прекращено.

Скрипник Оксана Григорьевна — Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра (командирована в Киево-Святошинский районный суд Киевской области) — квалификационное оценивание прекращено.

Савин Александр Иванович — Южноукраинский городской суд Николаевской области (ранее Южноукраинский городской суд Николаевской области) — квалификационное оценивание прекращено.

