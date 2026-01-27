  1. Суд инфо

ВККС прекратила квалификационное оценивание трех судей на соответствие занимаемой должности

18:57, 27 января 2026
Квалификационное оценивание судей из Днепропетровской и Николаевской областей на соответствие занимаемой должности прекращено.
В понедельник, 26 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о прекращении квалификационного оценивания трех судей на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщила ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Прижигалинская Татьяна Владимировна — Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области — квалификационное оценивание прекращено.

Скрипник Оксана Григорьевна — Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра (командирована в Киево-Святошинский районный суд Киевской области) — квалификационное оценивание прекращено.

Савин Александр Иванович — Южноукраинский городской суд Николаевской области (ранее Южноукраинский городской суд Николаевской области) — квалификационное оценивание прекращено.

