  1. Суд інфо

ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання трьох суддів на відповідність займаній посаді

18:57, 27 січня 2026
Кваліфікаційне оцінювання суддів з Дніпропетровщини та Миколаївщини на відповідність займаній посаді припинено.
ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання трьох суддів на відповідність займаній посаді
У понеділок, 26 січня, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у пленарному складі розглянуто питання про припинення кваліфікаційного оцінювання трьох суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомила ВККС

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Прижигалінська Тетяна Володимирівна - Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області - Припинено кваліфікаційне оцінювання

Скрипник Оксана Григорівна - Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (відряджена до Києво-Святошинського районного суду Київської області) - Припинено кваліфікаційне оцінювання

Савін Олександр Іванович - Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (раніше Южноукраїнський міський суд Миколаївської області) - Припинено кваліфікаційне оцінювання

суд суддя ВККС

