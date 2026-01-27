ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання трьох суддів на відповідність займаній посаді
У понеділок, 26 січня, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у пленарному складі розглянуто питання про припинення кваліфікаційного оцінювання трьох суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомила ВККС
За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:
Прижигалінська Тетяна Володимирівна - Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області - Припинено кваліфікаційне оцінювання
Скрипник Оксана Григорівна - Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (відряджена до Києво-Святошинського районного суду Київської області) - Припинено кваліфікаційне оцінювання
Савін Олександр Іванович - Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (раніше Южноукраїнський міський суд Миколаївської області) - Припинено кваліфікаційне оцінювання
