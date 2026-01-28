ВККС рекомендует командировать двух судей в Александровский райсуд Запорожья
Высшая квалификационная комиссия судей рекомендует командировать двух судей в Александровский районный суд города Запорожья.
Так, на заседании Второй палаты ВККС был рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другой суд того же уровня и специализации для отправления правосудия.
В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании судей Новониколаевского районного суда Запорожской области Гасанбекова Сергея Сергеевича и Губанова Романа Олеговича в Александровский районный суд города Запорожья для осуществления правосудия сроком на один год.
