ВККС рекомендует командировать двух судей в Александровский райсуд Запорожья

Сергея Гасанбекова и Сергея Губанова рекомендуют командировать в суд Запорожья для осуществления правосудия сроком на один год.

Фото: gt.zp.court.gov.ua

Высшая квалификационная комиссия судей рекомендует командировать двух судей в Александровский районный суд города Запорожья.

Так, на заседании Второй палаты ВККС был рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другой суд того же уровня и специализации для отправления правосудия.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании судей Новониколаевского районного суда Запорожской области Гасанбекова Сергея Сергеевича и Губанова Романа Олеговича в Александровский районный суд города Запорожья для осуществления правосудия сроком на один год.

