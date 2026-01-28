  1. Суд інфо

ВККС рекомендує відрядити двох суддів до Олександрівського райсуду Запоріжжя

17:17, 28 січня 2026
Сергія Гасанбекова та Сергія Губанова рекомендують відрядити до суду Запоріжжя для здійснення правосуддя строком на один рік.
ВККС рекомендує відрядити двох суддів до Олександрівського райсуду Запоріжжя
Фото: gt.zp.court.gov.ua
Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендує відрядити двох суддів до Олександрівського районного суду міста Запоріжжя.

Так, в засіданні Другої палати ВККС було розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження суддів Новомиколаївського районного суду Запорізької області Гасанбекова Сергія Сергійовича та Губанова Романа Олеговича до Олександрівського районного суду міста Запоріжжя для здійснення правосуддя строком на один рік.

суддя ВККС Запоріжжя Вища кваліфікаційна комісія суддів України відрядження

