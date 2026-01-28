ВККС рекомендує відрядити двох суддів до Олександрівського райсуду Запоріжжя

Сергія Гасанбекова та Сергія Губанова рекомендують відрядити до суду Запоріжжя для здійснення правосуддя строком на один рік.

Фото: gt.zp.court.gov.ua

Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендує відрядити двох суддів до Олександрівського районного суду міста Запоріжжя.

Так, в засіданні Другої палати ВККС було розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження суддів Новомиколаївського районного суду Запорізької області Гасанбекова Сергія Сергійовича та Губанова Романа Олеговича до Олександрівського районного суду міста Запоріжжя для здійснення правосуддя строком на один рік.

