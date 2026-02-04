Главой Килийского районного суда Одесской области избрали Александра Масленикова
11:33, 4 февраля 2026
Александр Маслеников возглавил Килийский райсуд Одесской области.
В Килийском районном суде Одесской области избран новый председатель суда. Об этом сообщает судебное учреждение.
Избрание состоялось путем тайного голосования большинством от числа судей, работающих в суде.
По результатам прошедших выборов на должность председателя Килийского районного суда Одесской области избран судья Александр Маслеников.
