  1. Суд инфо

Главой Килийского районного суда Одесской области избрали Александра Масленикова

11:33, 4 февраля 2026
Александр Маслеников возглавил Килийский райсуд Одесской области.
Главой Килийского районного суда Одесской области избрали Александра Масленикова
В Килийском районном суде Одесской области избран новый председатель суда. Об этом сообщает судебное учреждение.

Избрание состоялось путем тайного голосования большинством от числа судей, работающих в суде.

По результатам прошедших выборов на должность председателя Килийского районного суда Одесской области избран судья Александр Маслеников.

Напомним, в Шевченковском районном суде города Киева избран новый председатель суда.

суд судья

