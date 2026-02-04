Головою Кілійського районного суду Одеської області обрали Олександра Масленикова

Олександр Маслеников очолив Кілійський райсуд Одеської області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кілійському районному суді Одеської області обрано нового голову суду. Про це інформує судова установа.

Обрання відбулося шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді.

За результатами проведених виборів на посаду голови Кілійського районного суду Одеської області обраний суддя Олександр Маслеников.

Нагадаємо, у Шевченківському районному суді міста Києва обрано нового голову суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.