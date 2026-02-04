  1. Суд інфо

Головою Кілійського районного суду Одеської області обрали Олександра Масленикова

11:33, 4 лютого 2026
Олександр Маслеников очолив Кілійський райсуд Одеської області.
У Кілійському районному суді Одеської області обрано нового голову суду. Про це інформує судова установа.

Обрання відбулося шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді.

За результатами проведених виборів на посаду голови Кілійського районного суду Одеської області обраний суддя Олександр Маслеников.

Нагадаємо, у Шевченківському районному суді міста Києва обрано нового голову суду. 

