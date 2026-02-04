Конкурс в Николаевский апелляционный суд — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие
3 февраля 2026 года на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Николаевском апелляционном суде.
По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:
Карташева Татьяна Анатольевна — 720,2 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;
Тунтула Александра Сергеевна — отложено;
Муругов Виталий Васильевич — 738,6 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;
Тустановский Андрей Александрович — 670,57 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.
ВККС напомнила, что 23 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 21 вакантную должность судьи в Николаевском апелляционном суде.
В целом проведены собеседования с 6 кандидатами: 4 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.
