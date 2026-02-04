Конкурс до Миколаївського апеляційного суду — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 23 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 21 вакантну посаду судді у Миколаївському апеляційному суді.

3 лютого 2026 року в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів у Миколаївському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Карташева Тетяна Анатоліївна - 720,2 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Тунтула Олександра Сергіївна - відкладено

Муругов Віталій Васильович - 738,6 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Тустановський Андрій Олександрович - 670,57 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 6 кандидатами: 4 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

