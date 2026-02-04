Председатель ВС Станислав Кравченко принял участие в церемонии открытия Судебного года ЕСПЧ

Также Председатель Верховного Суда провел встречи с представителями ключевых институтов Совета Европы.

Во время рабочего визита в Страсбург Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко встретился с Председателем Европейского суда по правам человека Маттиасом Гийомаром. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Председатель ЕСПЧ заявил о неизменной поддержке Украины, подчеркнув, что борьба нашего государства является борьбой за ценности всей Европы. Он отметил, что украинская судебная система, в частности Верховный Суд, может полагаться на ЕСПЧ и важнейшая задача – продолжать работу Украины как полноценного члена Совета Европы.

Станислав Кравченко поблагодарил Маттиаса Гийомара за приглашение принять участие в открытии Судебного года и за постоянную поддержку Украины, подчеркнув стратегическую важность подписания Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, что станет важным шагом для развития международного права на всем континенте.

Стороны также обсудили международные инициативы и механизмы сотрудничества, в частности присоединение к Сети высших судов ЕСПЧ, эффективное использование механизмов Протокола № 16 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод для обмена судебным опытом, а также перевод материалов, размещенных на Платформе обмена знаниями ЕСПЧ, на украинском языке, что будет способствовать более широкому доступу к международным практикам.

В рамках встречи было уделено внимание и делам против России, которые рассматривает ЕСПЧ, – из-за установления в этих делах нарушений Конвенции со стороны государства-агрессора ЕСПЧ поддерживает суверенитет Украины, а его решения служат исторической летописью и счетом ответственности за совершенные нарушения.

Во встрече также принял участие судья ЕСПЧ Николай Гнатовский. Он сделал акцент на активном диалоге между Верховным Судом и ЕСПЧ и отметил положительный прогресс в сокращении количества дел против Украины (pending cases).

На следующий день, 30 января 2026 года, состоялся Судебный семинар «Защита медиаплюрализма и демократического процесса в условиях современных вызовов», который стал площадкой для профессионального диалога о роли права в сохранении открытой информационной среды и устойчивости демократических институтов.

Участники мероприятия сосредоточились на вопросе медиаплюрализма и доступа к информации как фундаментальных составляющих демократического общества. Обсуждалась роль правовых гарантий в обеспечении разнообразия медиа и защиты общественности от информационных манипуляций. Отдельное внимание уделили свободе информации в контексте полномочий Европейского Союза, в частности анализу пределов и условий применения ограничительных мер, а также балансу между целями безопасности и защитой основополагающих прав. Заключительная часть семинара была посвящена роли судебной власти в обеспечении целостности демократического процесса, в частности через эффективный судебный контроль за соблюдением избирательных стандартов и принципов верховенства права.

После семинара в Здании прав человека состоялось торжественное заседание по случаю открытия Судебного года. С приветственными речами выступили Председатель ЕСПЧ Маттиас Гийомар и Президент Федерального конституционного суда Германии профессор доктор Штефан Гарбарт.

Маттиас Гийомар подчеркнул единство судебного сообщества в защите прав человека и демократии, отметив значение Протокола № 16 к Конвенции и Сети высших судов ЕСПЧ. Отдельно он подчеркнул историческую роль Суда в сложных международных контекстах, в частности в деле «Украина и Нидерланды против России», решением в котором констатирована ответственность России за системные нарушения прав человека в Украине с 2014 года, а также за сбивание самолета рейса MH17.

По его словам, современные вызовы требуют от судей осознания совместной ответственности и постоянного диалога между судами. Исторические уроки напоминают, что демократия и права человека всегда могут оказаться под угрозой, поэтому сегодня судебное сообщество должно действовать единым фронтом. Прошлые события перекликаются с нынешней реальностью, когда во многих странах права человека и верховенство права ставятся под сомнение, а нарративы противопоставляют судей демократии.

«Иногда мы являемся хозяевами своей судьбы. Конвенция – солнце Рима – до сих пор сияет ярко и сильно. Она ведет нас сквозь тучи и опасности сегодняшнего и завтрашнего дня. Наши дела еще не завершены. Что бы ни случилось, наша работа продолжается – вместе и на благо всех», – подытожил председатель ЕСПЧ.

Профессор доктор Штефан Гарбарт акцентировал внимание на доктринах «живого инструмента» и «поля оценки», которые позволяют адаптировать Конвенцию к современным вызовам, сохраняя баланс между международными стандартами и суверенитетом государств.

В рамках визита также состоялась встреча Станислава Кравченко с представителями ключевых институтов Совета Европы. Председатель ВС выразил благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны Совета Европы и проинформировал о текущем состоянии и условиях функционирования украинской судебной системы, подтвердив ее приверженность принципам, лежащим в основе европейских стандартов правосудия.

Во время беседы с директором по вопросам прав человека Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Клер Ови обсуждались вопросы независимости судебной власти, дисциплинарной ответственности и карьеры судей, в частности в свете решений ЕСПЧ по делам «Александр Волков против Украины», «Денисов против Украины» и «Головчук против Украины». Отдельное внимание уделено рекомендациям Венецианской комиссии по формированию целостной стратегии развития судопроизводства и обеспечению добропорядочности судей, а также проблеме острой нехватки кадров в судах и необходимости оптимизации сети судов.

В ходе диалога с руководителем Департамента по исполнению решений ЕСПЧ Фредериком Дольтом стороны подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования правовой и институциональной базы, гарантирующей независимость и беспристрастность судей. Речь шла об ограничении сроков пребывания на административных должностях, совершенствовании процедур отбора судей и привлечении к этим процедурам международных экспертов.

В сотрудничестве с CEPEJ была отмечена стабильность и результативность совместной работы, в частности в рамках цикла ежегодной оценки судебных систем и Eastern Partnership Dashboard. Руководитель департамента по имплементации стандартов в сфере прав человека, правосудия и правового сотрудничества Совета Европы Лилия Гретарсдоттир подчеркнула важность продолжения обучения и профессионального образования судей.

Отдельным блоком обсуждались вопросы расследования и судебного рассмотрения производств по военным преступлениям и значение ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда для укрепления системы международной уголовной юстиции.

По результатам встреч стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении независимости судебной власти и повышении доверия к судебной системе, а также в продолжении конструктивного сотрудничества.

Таким образом, визит Председателя Верховного Суда в Страсбург стал важным шагом в укреплении международного сотрудничества, подтвердил стратегическую роль Украины как полноправного члена европейского судебного сообщества и обозначил ключевые направления дальнейшей работы — от развития профессионального образования судей до обмена опытом и совместного поиска решений для современных вызовов правосудия.

Визит организован при поддержке проекта СЕ «Поддержка Украины во внедрении стандартов Совета Европы в отношении судебной власти».

